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РФ взяла в заложники всю Абхазию, устроив «блэкаут»: что требует отдать за свет

РФ мстит жителям непризнанной Абхазии за то, что они не хотят отдавать свои земли российским олигархам

сегодня, 10:06
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Ткачик Олеся

Самопровозглашенная республика Абхазия полностью осталась без электричества из-за остановки Ингурской ГЭС. Как сообщила компания "Черноморэнерго", единственная станция, питающая Абхазию, прекратила работу 11 декабря из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище.

РФ взяла в заложники всю Абхазию, устроив «блэкаут»: что требует отдать за свет

Блэкаут в Абхазии

Известно, что основное энергоснабжение Абхазия получает за счет перетока из России, а также от Ингурской ГЭС. Так называемые местные власти приняли решение о том, чтобы на неделю остановить обучение в школах и детских садах. Провайдеров попросили отключать в целях экономии интернет в ночное время.

Помимо этого, в "освобожденной" Абхазии введены графики не отключений, а включений электричества. Свет в течении дня включают несколько раз в день на полтора часа.

"Россия перестала финансировать содержание непризнанного государства и больше не подает туда электричество. Так абхазам мстят за то, что они не хотят отдавать свою землю российским олигархам под застройку и плантации", — считает журналист Денис Казанский.

Он предположил, что возможно, ситуация могла бы быть лучше, если бы в предыдущие годы в Абхазии развивали альтернативную энергетику, устанавливали бы солнечные панели и ветряки.

"Но никто ничего не делал. России выгодно было сохранять полную зависимость этой территории от своих вливаний. И что-то больше никто в РФ не орет, про "блокаду Абхазии", как раньше орали, когда в Грузии была другая власть. Или как орали про "блокаду Донбасса". Теперь мучения абхазов никого не беспокоят и вызывают у русских только злорадство. Это другая блокада! Это какая надо блокада!" — говорит Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно в Абхазии прошли протесты, за которыми может стоять Сурков.




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Источник: https://t.me/kazansky2017/14726
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