РФ взяла в заложники всю Абхазию, устроив «блэкаут»: что требует отдать за свет

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Самопровозглашенная республика Абхазия полностью осталась без электричества из-за остановки Ингурской ГЭС. Как сообщила компания "Черноморэнерго", единственная станция, питающая Абхазию, прекратила работу 11 декабря из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
Блэкаут в Абхазии
Известно, что основное энергоснабжение Абхазия получает за счет перетока из России, а также от Ингурской ГЭС. Так называемые местные власти приняли решение о том, чтобы на неделю остановить обучение в школах и детских садах. Провайдеров попросили отключать в целях экономии интернет в ночное время.
Помимо этого, в "освобожденной" Абхазии введены графики не отключений, а включений электричества. Свет в течении дня включают несколько раз в день на полтора часа.
Он предположил, что возможно, ситуация могла бы быть лучше, если бы в предыдущие годы в Абхазии развивали альтернативную энергетику, устанавливали бы солнечные панели и ветряки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно в Абхазии прошли протесты, за которыми может стоять Сурков.
Новости