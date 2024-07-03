РФ жестко пригрозила Израилю: какую выгоду может от этого получить Украина

В России пригрозили Израилю ответом, если он передаст Украине систему Patriot. В частности, очередные угрозы высказал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Василий Небензя

"Вооружения, кем бы они ни отправлялись по Украине, в конечном итоге будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Снабжение Киеву оружия может иметь определенные политические последствия", — отметил Небензя.

Так он ответил на вопрос о том, как такое развитие событий может сказаться на отношениях между Израилем и Россией.

При этом, как подчеркнул военный Александр Карпьюк, Израиль всегда выбирал позицию "да, РФ нас ебет, но не сильно, поэтому терпим", поэтому никто не задавал вопрос, откуда берутся в боевиков ракеты до БМ-21 "Град", какими они обстреливают израильтян. Когда Хесбола начала убивать евреев российскими ПТРК "Корнет" с повышенной дальностью — тоже промолчали, говорит военный.

"Поэтому понятно почему Израиль начал все же отворачиваться от РФ, хотя и понимает, что РФ может поставками оружия врагам Израиля очень усложнить жизнь ЦАХАЛ. Но после всего, что сделала РФ, еще и угрожать... ну это вообще пздц. Потому что Израиль поставляет оборонное вооружение", – заявил Карпьюк.

Впрочем, по его словам, Украине это все только на руку.

"В большинстве своем, многие решения по БПЛА взяты РФ от Израиля. РФ мало чего умеет разрабатывать, но хорошо умеет копировать. Нам только на руку, если Израиль перестанет быть поставщиком технологий для РФ", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Израиль решил полностью отказаться от ЗРК "Патриот".



