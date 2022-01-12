Риск нового вооруженного конфликта в Европе: НАТО планирует переговоры с Россией по контролю вооружения

НАТО заявило в среду, 12 января, что готово поговорить с Россией о контроле вооружений и размещении ракет, но не позволит Москве наложить вето на амбиции Украины присоединиться к альянсу, предупреждая о реальном риске новой войны в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин во время Совета Россия-НАТО - Reut

Предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга касалось лишь части широких требований, выдвинутых Россией, которая заставила Запад сесть за стол переговоров, собрав около 100 000 военных у границы с Украиной. Не сразу было ясно, как ответит Москва.

После четырех часов переговоров между послами альянса и российской делегацией в Брюсселе Столтенберг заявил, что НАТО не позволит Москве диктовать меры безопасности другим странам и создавать опасные сферы влияния.

"Существует реальный риск нового вооруженного конфликта в Европе. Есть значительные отличия между союзниками по НАТО и Россией. Наши разногласия будет нелегко преодолеть, но это положительный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись предметными темами ", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Россия отрицает планы вторжения в Украину, но утверждает, что ей необходим ряд гарантий для собственной безопасности, включая прекращение дальнейшего расширения НАТО и вывод сил Альянса из государств Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ней после холодной войны.

Замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая делегацию США на переговорах с Россией в Женеве в понедельник, 10 января, заявила, что не услышала ничего нового от российской стороны в Брюсселе.

Она сказала журналистам, что сложно понять, почему ядерная Россия испытывала угрозу со стороны своего гораздо меньшего соседа и проводит учения по боевому огню вблизи своей границы.

"О чем идет речь? Это о вторжении? Это о запугивании? Это о попытке быть подрывным? Я не знаю, но это не способствует достижению дипломатических решений", — сказала Шерман.

По ее словам, Россия не давала никаких обязательств по деэскалации.

Как сообщали "Комментарии", Столтенберг рассказал о главной теме дискуссии на переговорах НАТО и России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!