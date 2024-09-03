Риторика кардинально изменилась: пойдет ли Путин на переговоры по миру

Президент России Владимир Путин неоднократно делал странные заявления, и очередной случай произошел во время общения с детьми, где он назвал захватнические войны "вековой традицией россиян". В то же время, он не затрагивал вопрос об условиях прекращения боевых действий, о которых упоминал ранее.

Владимир Путин

Одним из его странных заявлений стало утверждение, что для начала переговоров необходимо "выгнать бандитов из Курщины", отметил в эфире 24 канала политолог Николай Давидюк. По его мнению, таким образом Россия пытается вернуть себе облик государственности, что становится ее главной целью.

Эксперт отметил, что в начале так называемой "специальной военной операции" Путин заявлял о необходимости "денатификации и демилитаризации" Украины, отмечая уничтожение военных баз. Теперь же, по словам Давидюка, риторика российского лидера меняется, и Путин, вероятно, готов к определенным уступкам. Это может свидетельствовать о возможности переговоров, в частности, относительно Курска.

"Мы видим тотальное изменение риторики. Это значит, что переговоры могут быть, в частности, относительно Курска", — предположил Давидюк.

Он добавил, что Россия не сможет долго скрывать реальную ситуацию, и процесс распада этого государства может ускориться.

Кроме того, добавил Давидюк, визит Путина в Туву также вызвал много вопросов. Политолог отметил, что во время встречи с детьми Путин фактически заявил, что их будущее неопределенно, а мужчин ожидает мобилизация и война, поскольку Россия постоянно ведет боевые действия и стремится к новым увлечениям.

При этом эксперт добавил, что присутствие украинских войск в Курщине демонстрирует уязвимость границ России, что опровергает заявления Путина о контроле над ситуацией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин сказал о том, когда РФ якобы будет готова к мирным переговорам.



