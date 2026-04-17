Родную область Путина массированно атаковали дроны: детали

В ночь на пятницу в российской Ленинградской области заявили о якобы массированном налете беспилотников. После чего отчитались о том, что 7 БПЛА удалось сбить. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

Около половины четвертого по киевскому времени в Ленинградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Также "Росавиация" объявила об ограничении работы ленинградского аэропорта "Пулково".

Утром Дрозденко заявил, что количество якобы сбитых дронов возросло до 7.

Он также отметил повреждения в результате атаки беспилотников.

"В районе Пулковских высот в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания. Также зафиксировано падение обломков БПЛА в Выборгском районе", – заявил путинский чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кубань якобы оказалась по массированной атакой неопознанных беспилотников. Спустя какое-то время стало известно о пожаре на ключевом для России НПЗ в Туапсе.

В сообщениях из пабликов отмечалось, что местные жители говорят о примерно 10 взрывах в разных частях черноморского побережья российской Кубани. Самые громкие звуки были слышны в районе Анапы, Туапсе и Геленджика.

Также издание "Комментарии" сообщало – 2 апреля дроны атаковали Россию. Основной целью атаки стал город Уфа, где раздалась серия взрывов при атаке беспилотников. По сообщениям местных жителей, в городе было слышно не менее 13 взрывов. После этого вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-УНПЗ".



