У ніч на п'ятницю в російській Ленінградській області заявили про нібито масований наліт безпілотників. Після чого прозвітували про те, що 7 БПЛА вдалося збити. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

Близько половини четвертого за київським часом у Ленінградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Також "Росавіація" оголосила про обмеження роботи ленінградського аеропорту "Пулково".

Вранці Дрозденко заявив, що кількість нібито збитих дронів зросла до 7.

Він також відзначив ушкодження внаслідок атаки безпілотників.

"У районі Пулковських висот внаслідок падіння БПЛА повідомляється про пошкодження уламками одного транспортного засобу та вікон сусідньої будівлі. Також зафіксовано падіння уламків БПЛА у Виборзькому районі", – заявив путінський чиновник.

