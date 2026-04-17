logo_ukra

BTC/USD

74648

ETH/USD

2327.11

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія Рідну область Путіна масовано атакували дрони: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Рідну область Путіна масовано атакували дрони: деталі

У Ленінградській області РФ заявили про атаку безпілотників

17 квітня 2026, 07:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на п'ятницю в російській Ленінградській області заявили про нібито масований наліт безпілотників. Після чого прозвітували про те, що 7 БПЛА вдалося збити. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Близько половини четвертого за київським часом у Ленінградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Також "Росавіація" оголосила про обмеження роботи ленінградського аеропорту "Пулково".

Вранці Дрозденко заявив, що кількість нібито збитих дронів зросла до 7.

Він також відзначив ушкодження внаслідок атаки безпілотників.

"У районі Пулковських висот внаслідок падіння БПЛА повідомляється про пошкодження уламками одного транспортного засобу та вікон сусідньої будівлі. Також зафіксовано падіння уламків БПЛА у Виборзькому районі", – заявив путінський чиновник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кубань нібито виявилася масованою атакою невідомих безпілотників. Згодом стало відомо про пожежу на ключовому для Росії НПЗ у Туапсе.

У повідомленнях з пабліків зазначалося, що місцеві жителі говорять про 10 вибухів у різних частинах чорноморського узбережжя російської Кубані. Найгучніші звуки були чутні в районі Анапи, Туапсе і Геленджика.

Також видання "Коментарі" повідомляло — 2 квітня дрони атакували Росію. Основною метою атаки стало місто Уфа, де пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті було чути щонайменше 13 вибухів. Після цього спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу "Башнефть-УНПЗ".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини