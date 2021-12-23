"Роснефть" планирует изменить европейский нефтяной рынок: на что Россия делает ставку

Россия сделала ставку на свой крупнейший нефтяной проект со времен распада Советского Союза, чтобы оттеснить конкурирующую ближневосточную, западноафриканскую и американскую нефть на основных европейских рынках и обеспечить крайне необходимые прибыли. Об этом сообщает Reuters.

"Роснефть" - фото из открытых источников

Ожидается, что проект "Восток" под руководством "Роснефти" на новых северных нефтяных месторождениях России к 2030 году позволит добывать и экспортировать до 2 миллионов баррелей в сутки – уровень, соответствующий самотлорскому западно-сибирскому месторождению в 1970-х и 80-х годах .

Добыча, сравнимая со всем рынком нефти в Северном море, который составляет примерно от 1,8 миллионов до 2 миллионов баррелей в сутки, будет внедряться поэтапно.

Погрузочный терминал "Восток" в Енисейском заливе на полуострове Таймыр будет перегружать 600 000 баррелей в сутки, или около 15% от общего объема российской продукции, что равняется текущим загрузкам из крупнейшего российского балтийского порта Приморска.

В 2024 году ожидается, что президент Владимир Путин, близкий соратник генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина, будет баллотироваться на переизбрание.

Любое увеличение поступлений будет особенно полезно для финансирования плана государственных расходов в размере 400 миллиардов долларов, которым Путин стремится сделать Россию одной из ведущих экономик мира до конца этого десятилетия.

Однако спрос на нефть неопределен, поскольку мир пытается отказаться от ископаемого топлива, чтобы ограничить глобальное потепление, и ожидается, что многие европейские нефтеперерабатывающие заводы снизят объемы производства.

Чтобы попытаться решить беспокойство покупателей по поводу устойчивости, "Роснефть" заявляет, что уменьшает свое влияние на окружающую среду, используя энергию ветра и попутного газа для питания операций по добыче нефти.

В ответе на запрос Reuters в "Роснефти" заявили, что проект, среди акционеров которого есть мировые трейдеры Vitol и Trafigura, "успешно развивается в соответствии с утвержденным графиком", и отказались предоставить дополнительные детали.

Качество нового сорта нефти "Восток", название которого еще не названо, будет похоже на качество североморских сортов Brent и Troll.

По данным "Роснефти", у него будет содержание серы менее 0,05% и плотность около 40 градусов Американского института нефти (API), что делает его пригодным для большинства нефтеперерабатывающих заводов в Европе.

Трейдеры сказали, что они вполне могут предпочесть новую нефть "Восток", при условии, что она ожидаемого качества по сравнению с ближневосточными, африканскими и американскими сортами, которые они покупают. Для иностранных трейдеров "Восток" создает еще и дополнительное преимущество, ведь транспортные расходы будут ниже.

Как сообщали ранее "Комментарии", Путин не дал гарантий того, что Россия не нападет на Украину.

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