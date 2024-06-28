Роспартизаны дали соотечественникам в Белгородской области ценный совет

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Ткачик Олеся
Путинский наместник в Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям приграничных с Украиной районов раздадут огнетушители, чтобы они сами могли тушить пожары, возникшие из-за ударов дронов
Огнетушитель
По его словам, пожарные не могут приезжать туда на вызовы, так как опасаются попасть под удары беспилотников.
Там указано, что единственный способ избавить Белгородскую область от войны — это убрать путинские террористические войска из этих злосчастных приграничных районов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние 4 месяца российская военная авиация уронила 93 бомбы на Белгородскую область и оккупированные территории Украины.
Как отмечает издание Astra со ссылкой на источник в экстренных службах Белгородской области РФ, последние случаи падения бомб произошли 11 и 12 июня. Пять фугасных авиационных бомб нашли в селах Неклюдово, Новостройка, Цепляево-вторых, а также в районах поселков Батрацкая Дача и Ленинский.
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