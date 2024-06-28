logo

BTC/USD

60139.54

ETH/USD

3382.95

LTC/USD

73.28

USD/UAH

40.82

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Роспартизаны дали соотечественникам в Белгородской области ценный совет
commentss НОВОСТИ Все новости

Роспартизаны дали соотечественникам в Белгородской области ценный совет

В Белгородской области гражданам начнут выдавать огнетушители, поскольку пожарные боятся выезжать на вызовы. Роспартизаны дали совет, как действовать в этом случае

28 июня 2024, 14:47
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Путинский наместник в Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям приграничных с Украиной районов раздадут огнетушители, чтобы они сами могли тушить пожары, возникшие из-за ударов дронов

Роспартизаны дали соотечественникам в Белгородской области ценный совет

Огнетушитель

По его словам, пожарные не могут приезжать туда на вызовы, так как опасаются попасть под удары беспилотников.

"Рекомендуем жителям приграничных районов взять предлагаемые огнетушители, поехать в город Белгород, войти в здание обладминистрации и как следует отхреначить этими огнетушителями трусливого дегенерата Гладкова. Если Гладкова вдруг не окажется на рабочем месте, его можно найти на даче — адрес подскажем", — сказано в сообщении российских партизан в Телеграме.

Там указано, что единственный способ избавить Белгородскую область от войны — это убрать путинские террористические войска из этих злосчастных приграничных районов.

"Это программа-минимум, за реализацию которой должны бороться жители Белгородской области. Программа-максимум — выкинуть вообще из региона и Гладкова, и путинские силовые структуры. Они используют Белгородчину и как базу для своей террористической деятельности, и, одновременно, как живой щит", — сказано в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние 4 месяца российская военная авиация уронила 93 бомбы на Белгородскую область и оккупированные территории Украины.

Как отмечает издание Astra со ссылкой на источник в экстренных службах Белгородской области РФ, последние случаи падения бомб произошли 11 и 12 июня. Пять фугасных авиационных бомб нашли в селах Неклюдово, Новостройка, Цепляево-вторых, а также в районах поселков Батрацкая Дача и Ленинский.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rospartizan?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1uL5TGJtqqhQe_Ada3oMPWJ3Pp4MrY9xlevJmmhvCj8X8tLB6nNUH4CDo_aem_dGWdFB8TP4mN95pXBZEOZQ
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости