Роспартизаны дали соотечественникам в Белгородской области ценный совет

Путинский наместник в Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям приграничных с Украиной районов раздадут огнетушители, чтобы они сами могли тушить пожары, возникшие из-за ударов дронов

Огнетушитель

По его словам, пожарные не могут приезжать туда на вызовы, так как опасаются попасть под удары беспилотников.

"Рекомендуем жителям приграничных районов взять предлагаемые огнетушители, поехать в город Белгород, войти в здание обладминистрации и как следует отхреначить этими огнетушителями трусливого дегенерата Гладкова. Если Гладкова вдруг не окажется на рабочем месте, его можно найти на даче — адрес подскажем", — сказано в сообщении российских партизан в Телеграме.

Там указано, что единственный способ избавить Белгородскую область от войны — это убрать путинские террористические войска из этих злосчастных приграничных районов.

"Это программа-минимум, за реализацию которой должны бороться жители Белгородской области. Программа-максимум — выкинуть вообще из региона и Гладкова, и путинские силовые структуры. Они используют Белгородчину и как базу для своей террористической деятельности, и, одновременно, как живой щит", — сказано в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние 4 месяца российская военная авиация уронила 93 бомбы на Белгородскую область и оккупированные территории Украины.

Как отмечает издание Astra со ссылкой на источник в экстренных службах Белгородской области РФ, последние случаи падения бомб произошли 11 и 12 июня. Пять фугасных авиационных бомб нашли в селах Неклюдово, Новостройка, Цепляево-вторых, а также в районах поселков Батрацкая Дача и Ленинский.





