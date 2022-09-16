Военные поражения в Украине ведут к подрыву авторитета российского президента. Владимир Путин все больше сталкивается с критикой и недовольством собственного народа, что приводит к более сложным и авторитарным методам удержания власти. Об этом пишет Леонид Бершидский в агентстве Bloomberg.

России не нужен слабый Путин. Фото из открытых источников

Украинское контрнаступление продолжает разбивать российские войска по всей линии боевых действий. Наиболее удачно это проходит в Харьковской области, где были освобождены сотни тысяч квадратных км оккупированных территорий. А недавно в один из освобожденных городов приезжал Владимир Зеленский. Таким образом, у многих россиян возникает вопрос, зачем нам такой слабый президент?

Свой президентский путь Путин начал в 2000 году, когда был избран лидером РФ. За первые годы правления Владимир Путин все больше консолидировал власть в своих руках, а русский народ это особо не волновало, потому что экономика росла после кризиса 90-х. Дальше последовал перерыв в один срок, когда Российской Федерацией правил Дмитрий Медведев.

С новым возвращением к власти Путин решил искать способы поддержки у собственного народа. Так возникла идея аннексии Крыма, которая была невероятно сильно поддержана гражданами России. Вера в президента была настолько высока, что даже жесткая пенсионная реформа не отразилась на настроении народа.

Со временем поддержка народа начала спадать, и вдобавок по нестабильной экономике РФ ударила пандемия коронавируса. Легитимность Путина сохранялась для россиян только на фоне непобедимости, удивительной мощи, которые закреплялись военными действиями в Сирии.

Поддержка падала и Путину потребовались новые подвиги. В этот раз лидер РФ избрал снова Украину. Путин ожидал скорейшего захвата страны. Этого не произошло и первая волна радости русского народа от вторжения в Украину стала превращаться в уныние к их лидеру. А кремлевские рупоры пропаганды Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян все больше отчаиваются. В разных соцсетях поражения России вызывают разочарование и стыд.

Автор статьи анализирует, что сильного Путина терпели и подчинялись ему, но слабого они не будут уважать и выражать сострадания. В качестве примера приводится Михаил Горбачев, который, по мнению россиян, был слабым лидером и развалил СССР.

По словам Леонида Бершидского в России вряд ли революция будет подобна украинской, но если Путин потеряет власть над военными, бизнесменами, то даже робкие олигархи будут планировать его смещение и поиск лучшей альтернативы для своих интересов. Поскольку Путин во время пандемии сократил свое близкое окружение, это дало возможность для реализации различных заговоров и интриг за его спиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина унизили ожиданием другого президента.

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