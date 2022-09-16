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России не нужен слабый Путин

Российский народ не хочет видеть слабого лидера в руководстве страны, а олигархи готовят заговоры по устранению Путина.

сегодня, 12:13
Автор:

Slava Kot
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Военные поражения в Украине ведут к подрыву авторитета российского президента. Владимир Путин все больше сталкивается с критикой и недовольством собственного народа, что приводит к более сложным и авторитарным методам удержания власти. Об этом пишет Леонид Бершидский в агентстве Bloomberg.

России не нужен слабый Путин

России не нужен слабый Путин. Фото из открытых источников

Украинское контрнаступление продолжает разбивать российские войска по всей линии боевых действий. Наиболее удачно это проходит в Харьковской области, где были освобождены сотни тысяч квадратных км оккупированных территорий. А недавно в один из освобожденных городов приезжал Владимир Зеленский. Таким образом, у многих россиян возникает вопрос, зачем нам такой слабый президент?

Свой президентский путь Путин начал в 2000 году, когда был избран лидером РФ. За первые годы правления Владимир Путин все больше консолидировал власть в своих руках, а русский народ это особо не волновало, потому что экономика росла после кризиса 90-х. Дальше последовал перерыв в один срок, когда Российской Федерацией правил Дмитрий Медведев.

С новым возвращением к власти Путин решил искать способы поддержки у собственного народа. Так возникла идея аннексии Крыма, которая была невероятно сильно поддержана гражданами России. Вера в президента была настолько высока, что даже жесткая пенсионная реформа не отразилась на настроении народа.

Со временем поддержка народа начала спадать, и вдобавок по нестабильной экономике РФ ударила пандемия коронавируса. Легитимность Путина сохранялась для россиян только на фоне непобедимости, удивительной мощи, которые закреплялись военными действиями в Сирии.

Поддержка падала и Путину потребовались новые подвиги. В этот раз лидер РФ избрал снова Украину. Путин ожидал скорейшего захвата страны. Этого не произошло и первая волна радости русского народа от вторжения в Украину стала превращаться в уныние к их лидеру. А кремлевские рупоры пропаганды Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян все больше отчаиваются. В разных соцсетях поражения России вызывают разочарование и стыд.

Автор статьи анализирует, что сильного Путина терпели и подчинялись ему, но слабого они не будут уважать и выражать сострадания. В качестве примера приводится Михаил Горбачев, который, по мнению россиян, был слабым лидером и развалил СССР.

По словам Леонида Бершидского в России вряд ли революция будет подобна украинской, но если Путин потеряет власть над военными, бизнесменами, то даже робкие олигархи будут планировать его смещение и поиск лучшей альтернативы для своих интересов. Поскольку Путин во время пандемии сократил свое близкое окружение, это дало возможность для реализации различных заговоров и интриг за его спиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина унизили ожиданием другого президента.



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Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-15/a-weakened-putin-is-no-use-to-russia?leadSource=uverify%20wall
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comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:10

Путін не слабкий, а продажний та жадібний недопалок. Такий мілкий Барига, як його спаринг партнери з клану Зе. Якби хотів перемогти, то бив би по центрам корупції та центрам елітних маєтків, палаців. Одразу б все стало на свої місця. Але він б'є по населенню, яке нічого не вирішує, бо з корумпованим кланом нашого Карлика, все домовлено.

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