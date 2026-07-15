Несмотря на заявления Кремля о стабильности, Россия входит в период повышенных рисков. Открытые данные международных организаций и экономических аналитиков свидетельствуют о том, что страна все больше зависит от военных расходов, экспорта сырья и ограниченного круга внешних партнеров. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие потрясения ждут Россию в течение ближайших 3 лет.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в течение 2026-2029 годов Россию, вероятнее всего, ожидает не обвал, а период затяжной турбулентности. Экономический рост будет оставаться слабым, а благосостояние населения будет постепенно снижаться. Кремль вынужден будет увеличивать государственный контроль над экономикой и перераспределять ресурсы в пользу оборонного сектора. Это усугубит давление на малый бизнес, регионы и социальные программы. Наибольшим вызовом станет сочетание кадрового дефицита, бюджетных расходов и технологического отставания. Если война будет продолжаться, риск социального недовольства и стагнации существенно возрастет.

Чат-бот Gemini предполагает, что в ближайшие три года станут для России испытанием на прочность. Попытка сбалансировать военный бюджет при падении цен на нефть приведет к скрытому секвестру социальных программ. Население почувствует это из-за замедления роста реальных доходов и высокой инфляции. Накопившиеся структурные дисбалансы вызовут локальные банкротства в банковском секторе, где количество убыточных учреждений уже растет. Региональные бюджеты, лишенные федеральных дотаций, окажутся на грани выживания. Усиление санкционного давления и разрушение логистики экспорта исключат возможность быстрого восстановления. Россия не развалится мгновенно, но упадет в глубокую стагнацию, где каждое внешнее колебание будет вызывать болезненные социальные шоки.

Чат-бот Grok отмечает, что в ближайшие три года Россию, вероятно, ждет период медленной деградации с элементами потрясений. Экономика перейдет в стагнацию с риском рецессии при падении энергетических доходов или новых санкций. Война будет продолжать истощать ресурсы, усиливая социальное напряжение. Политический режим сохраняет стабильность за счет репрессий, но внутренние противоречия могут спровоцировать кризис преемственности или элитные конфликты до 2029 года. Вероятнейший сценарий – не коллапс, а длительное ослабление с периодическими шоками, которое сделает Россию менее прогнозируемой на международной арене. Только радикальное изменение курса, в частности завершение войны, могло бы смягчить последствия, однако это маловероятно.

Ближайшие три года станут периодом "управляемой стагнации". Экономический рост будет оставаться минимальным. Режим будет сосредоточен на финансировании военно-промышленного комплекса, сжимая гражданский сектор. Внутреннее давление будет расти из-за падения уровня жизни и усталости от войны, однако система сохранит устойчивость благодаря репрессивному аппарату. Реальная опасность для Кремля будет не в уличных протестах, а в эрозии лояльности элит и возможной внутриэлитной конкуренции, особенно на фоне неудач на фронте. Полная дестабилизация не произойдет, но политическая монолитность даст трещины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путину готовят жесткий сценарий.



