Попри заяви Кремля про стабільність, Росія входить у період підвищених ризиків. Відкриті дані міжнародних організацій та економічних аналітиків свідчать, що країна дедалі більше залежить від військових витрат, експорту сировини та обмеженого кола зовнішніх партнерів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які потрясіння чекають на Росію протягом найближчих 3 років.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що протягом 2026-2029 років Росію, найімовірніше, чекає не обвал, а період затяжної турбулентності. Економічне зростання залишатиметься слабким, а добробут населення поступово знижуватиметься. Кремль буде змушений збільшувати державний контроль над економікою та перерозподіляти ресурси на користь оборонного сектору. Це посилить тиск на малий бізнес, регіони та соціальні програми. Найбільшим викликом стане поєднання кадрового дефіциту, бюджетних витрат і технологічного відставання. Якщо війна триватиме, ризик соціального невдоволення та економічної стагнації істотно зросте.

Чат-бот Gemini припускає, що найближчі три роки стануть для Росії випробуванням на міцність. Спроба збалансувати військовий бюджет за умов падіння цін на нафту призведе до прихованого секвестру соціальних програм. Населення відчує це через уповільнення зростання реальних доходів та високу інфляцію. Накопичені структурні дисбаланси викличуть локальні банкрутства у банківському секторі, де кількість збиткових установ уже зростає. Регіональні бюджети, позбавлені федеральних дотацій, опиняться на межі виживання. Посилення санкційного тиску та руйнування логістики експорту унеможливлять швидке відновлення. Росія не розвалиться миттєво, але впаде в глибоку стагнацію, де кожне зовнішнє коливання викликатиме болісні соціальні шоки.

Чат-бот Grok зазначає, що у найближчі три роки Росію, ймовірно, чекає період повільної деградації з елементами потрясінь. Економіка перейде в стагнацію з ризиком рецесії у разі падіння енергетичних доходів або нових санкцій. Війна продовжуватиме виснажувати ресурси, посилюючи соціальну напругу. Політичний режим зберігатиме стабільність за рахунок репресій, але внутрішні протиріччя можуть спровокувати кризу наступництва чи елітні конфлікти до 2029 року. Найімовірніший сценарій — не колапс, а тривале ослаблення з періодичними шоками, яке зробить Росію менш прогнозованою на міжнародній арені. Тільки радикальна зміна курсу, зокрема завершення війни, могла б пом'якшити наслідки, проте наразі це малоймовірно.

Найближчі три роки стануть періодом "керованої стагнації". Економічне зростання залишатиметься мінімальним. Режим зосередиться на фінансуванні військово-промислового комплексу, стискаючи цивільний сектор. Внутрішній тиск зростатиме через падіння рівня життя та втому від війни, однак система збереже стійкість завдяки репресивному апарату. Реальна небезпека для Кремля полягатиме не у вуличних протестах, а в ерозії лояльності еліт та можливій внутрішньоелітній конкуренції, особливо на тлі невдач на фронті. Повної дестабілізації не відбудеться, але політична монолітність дасть тріщини.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путіну готують жорсткий сценарій.



