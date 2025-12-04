Россия активно вывозит украинских детей в Северную Корею: что задумал Кремль

Российские оккупационные власти вывозят украинских детей не только в Россию и Беларусь, но и в Северную Корею, где их размещают в так называемых лагерях “перевоспитания”. Об этом заявила эксперт по международному правосудию Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская во время слушаний в Сенате США 3 декабря.

Россия вывозит украинских детей в Северную Корею. Фото: из открытых источников

По ее словам, правозащитники задокументировали уже 165 подобных лагерей, в которых детей с временно оккупированных территорий Украины подвергают принудительной милитаризации, русификации и идеологической обработке. Рашевская отметила, что география незаконных перемещений расширяется: такие заведения действуют не только в России и Беларуси, но и в КНДР.

Юрист представила фото украинских детей, оказавшихся в Северной Корее. Среди них – 12-летний Михаил из оккупированной части Донецкой области и 16-летняя Лиза из Симферополя. По данным правозащитников, их отправили в лагерь "Сонгдовон", расположенный примерно в 9 тысячах километров от дома. Там детей учили “уничтожать японских военных” и знакомили с участниками атаки на американский корабль "Пуэбло" в 1968 году.

Рашевская подчеркнула, что Россия называет такие действия “эвакуацией”, однако, согласно нормам международного гуманитарного права, эвакуация допускается лишь как исключительная и временная мера. Государство-оккупант обязано обеспечивать воссоединение семей и предоставлять Международному комитету Красного Креста списки перемещенных детей. Кроме того, страна должна регулярно проверять условия безопасности и немедленно возвращать детей домой при отсутствии угроз.

По словам эксперта, Россия не выполнит ни одного из этих обязательств, продолжая системно нарушать международное право и скрывать реальные масштабы депортаций украинских детей.

