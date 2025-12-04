Росія активно вивозить українських дітей до Північної Кореї: що задумав Кремль

Російська окупаційна влада вивозить українських дітей не лише до Росії та Білорусі, а й до Північної Кореї, де їх розміщують у так званих таборах “перевиховання”. Про це заявила експерт із міжнародного правосуддя Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США 3 грудня.

Росія вивозить українських дітей до Північної Кореї. Фото: з відкритих джерел

За її словами, правозахисники задокументували вже 165 подібних таборів, у яких дітей із тимчасово окупованих територій України піддають примусовій мілітаризації, русифікації та ідеологічній обробці. Рашевська зазначила, що географія незаконних переміщень розширюється: такі заклади діють не лише у Росії та Білорусі, а й у КНДР.

Юрист представила фото українських дітей, які опинились у Північній Кореї. Серед них – 12-річний Михайло з окупованої частини Донецької області та 16-річна Ліза із Сімферополя. За даними правозахисників, їх відправили до табору "Сонгдовон", розташованого приблизно за 9 тисяч кілометрів від будинку. Там дітей навчали “знищувати японських військових” та знайомили з учасниками атаки на американський корабель "Пуебло" у 1968 році.

Рашевська підкреслила, що Росія називає такі дії "евакуацією", проте, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, евакуація допускається лише як винятковий та тимчасовий захід. Держава-окупант зобов'язана забезпечувати возз'єднання сімей та надавати Міжнародному комітету Червоного Хреста списки переміщених дітей. Крім того, країна має регулярно перевіряти умови безпеки та негайно повертати дітей додому за відсутності погроз.

За словами експерта, Росія не виконає жодного із цих зобов'язань, продовжуючи системно порушувати міжнародне право та приховувати реальні масштаби депортацій українських дітей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія просуває свій вплив у школах Північної Кореї: російська мова зробила обов'язковою з 4-го класу.



