logo_ukra

BTC/USD

92950

ETH/USD

3183.73

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росія активно вивозить українських дітей до Північної Кореї: що задумав Кремль
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія активно вивозить українських дітей до Північної Кореї: що задумав Кремль

Правозахисники заявляють, що Росія вивозить українських дітей до «таборів перевиховання» до Північної Кореї

4 грудня 2025, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська окупаційна влада вивозить українських дітей не лише до Росії та Білорусі, а й до Північної Кореї, де їх розміщують у так званих таборах “перевиховання”. Про це заявила експерт із міжнародного правосуддя Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США 3 грудня.

Росія активно вивозить українських дітей до Північної Кореї: що задумав Кремль

Росія вивозить українських дітей до Північної Кореї. Фото: з відкритих джерел

За її словами, правозахисники задокументували вже 165 подібних таборів, у яких дітей із тимчасово окупованих територій України піддають примусовій мілітаризації, русифікації та ідеологічній обробці. Рашевська зазначила, що географія незаконних переміщень розширюється: такі заклади діють не лише у Росії та Білорусі, а й у КНДР.

Юрист представила фото українських дітей, які опинились у Північній Кореї. Серед них – 12-річний Михайло з окупованої частини Донецької області та 16-річна Ліза із Сімферополя. За даними правозахисників, їх відправили до табору "Сонгдовон", розташованого приблизно за 9 тисяч кілометрів від будинку. Там дітей навчали “знищувати японських військових” та знайомили з учасниками атаки на американський корабель "Пуебло" у 1968 році.

Рашевська підкреслила, що Росія називає такі дії "евакуацією", проте, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, евакуація допускається лише як винятковий та тимчасовий захід. Держава-окупант зобов'язана забезпечувати возз'єднання сімей та надавати Міжнародному комітету Червоного Хреста списки переміщених дітей. Крім того, країна має регулярно перевіряти умови безпеки та негайно повертати дітей додому за відсутності погроз.

За словами експерта, Росія не виконає жодного із цих зобов'язань, продовжуючи системно порушувати міжнародне право та приховувати реальні масштаби депортацій українських дітей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія просуває свій вплив у школах Північної Кореї: російська мова зробила обов'язковою з 4-го класу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://suspilne.media/1180382-u-kndr-zavilisa-tabori-de-perevihovuut-vikradenih-ukrainskih-ditej-z-tot-pravozahisnica-rasevska/
Теги:

Новини

Всі новини