Россия без связи: новые полномочия
НОВОСТИ

Россия без связи: новые полномочия

В России ФСБ могут предоставить право требовать от операторов полного прекращения связи без формальной ссылки на угрозу безопасности

16 февраля 2026, 22:08
Автор:
Ткачова Марія

В Госдуме России готовятся рассмотреть поправки к закону "О связи", существенно расширяющие полномочия Федеральной службы безопасности по блокированию услуг связи. Новая редакция документа предусматривает, что операторы обязаны приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ в случаях, определяемых нормативными актами президента РФ.

В России будут выключать связь даже не в опасности

Предыдущая версия законопроекта, принятая в первом чтении, содержала другую формулу: прекращение связи осуществлялось на основании запроса ФСБ в случаях, определенных актами президента и правительства, а также со ссылкой на защиту граждан и государства от угроз безопасности. В новой редакции упоминание о правительстве и об "угрозах безопасности" исчезло, а слово "запрос" заменено "требованием".

Юристы, цитируемые изданием "Агентство", обращают внимание, что такие изменения делают механизм более централизованным и упрощенным. Теперь именно президент будет определять основания для ограничения связи без необходимости привлечения правительства. Кроме того, формулировка "требования" фактически лишает операторов возможности маневра или обжалования.

Эксперты отмечают, что поправка расширяет полномочия ФСБ и снижает формальные барьеры по блокированию связи. В то же время они считают, что на практике баланс сил в сфере контроля над инфраструктурой и раньше был в пользу спецслужб, а новые нормы скорее юридически упрощают существующие механизмы влияния.

Законопроект был внесен правительством еще в ноябре. По данным российских СМИ, его инициаторы объясняли необходимость изменений потребностью защитить операторов от ответственности в случаях вынужденного отключения связи, в том числе из-за атак беспилотников. В то же время, документ не конкретизирует, какие именно услуги могут быть прекращены. Согласно российскому законодательству, к "услугам связи" относятся интернет, телефонная связь и даже почтовые отправления.

В январе Госдума единогласно поддержала законопроект в первом чтении. Ожидается, что дата рассмотрения во втором чтении будет определена в ближайшее время.

Источник: https://t.me/agentstvonews
