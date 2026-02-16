Росія без звʼязку: нові повноваження

У Держдумі Росії готуються розглянути поправки до закону "Про зв’язок", які істотно розширюють повноваження Федеральної служби безпеки щодо блокування послуг зв’язку. Нова редакція документа передбачає, що оператори зобов’язані призупиняти надання послуг за вимогою ФСБ у випадках, визначених нормативними актами президента РФ.

У Росії будуть вимикати звʼязок навіть не в небезпеку

Попередня версія законопроєкту, ухвалена в першому читанні, містила іншу формулу: припинення зв’язку здійснювалося на підставі "запиту" ФСБ у випадках, визначених актами президента і уряду, а також із посиланням на захист громадян і держави від загроз безпеці. У новій редакції згадка про уряд і про "загрози безпеці" зникла, а слово "запит" замінено на "вимога".

Юристи, яких цитує видання "Агентство", звертають увагу, що такі зміни роблять механізм більш централізованим і спрощеним. Тепер саме президент визначатиме підстави для обмеження зв’язку, без необхідності залучення уряду. Крім того, формулювання "вимога" фактично позбавляє операторів можливості маневру чи оскарження.

Експерти зазначають, що поправка розширює повноваження ФСБ і знижує формальні бар’єри для блокування зв’язку. Водночас вони вважають, що на практиці баланс сил у сфері контролю над інфраструктурою й раніше був на користь спецслужб, а нові норми радше юридично спрощують уже наявні механізми впливу.

Законопроєкт був внесений урядом ще в листопаді. За даними російських ЗМІ, його ініціатори пояснювали необхідність змін потребою захистити операторів від відповідальності у випадках вимушеного відключення зв’язку, зокрема через атаки безпілотників. Водночас документ не конкретизує, які саме послуги можуть бути припинені. Згідно з російським законодавством, до "послуг зв’язку" належать інтернет, телефонний зв’язок і навіть поштові відправлення.

У січні Держдума одноголосно підтримала законопроєкт у першому читанні. Очікується, що дату розгляду в другому читанні буде визначено найближчим часом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про можливу підготовку Росією масованого удару по Україні. За його словами, логіка дій ворога залишається незмінною — удари завдаються у моменти максимального навантаження на енергосистему та перед важливими міжнародними подіями.