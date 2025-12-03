Россия без Telegram и What’s App: массовые блокировки

По данным службы техподдержки "На связи", отслеживающей цифровые ограничения в России, блокировка WhatsApp достигла рекордного уровня. По состоянию на 28 ноября ограничения работы мессенджера зафиксированы в 64 регионах России – это максимум с начала его блокировки 20 октября. После этого количество регионов немного уменьшилось, но общая тенденция показывает: власти постепенно "накрывают" всю страну.

Не работает Telegram и WhatsApp в России

Аналитики подмечают "волнообразный" характер блокировки. В начале ноября оно охватывало 12 регионов, а в конце уже почти 60. Чаще всего ограничения фиксировали в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области — фактически ежедневно.

При этом Роскомнадзор начал блокировать мессенджеры еще до официальных заявлений, звучавших в формате запугивания пользователей. Telegram блокировали еще быстрее: уже 3 ноября он был ограничен в 68 регионах, а в конце месяца — в 64. Постоянные скачки — то усиление, то ослабление — свидетельствуют о тестировании инфраструктуры и реакции населения.

Ограничения коснулись не только мессенджеров. Проблемы возникают с FaceTime, Google Meet и другими сервисами — особенно с аудио и видеосвязью, которая во многих регионах практически не работает. В некоторых случаях даже текстовые сообщения не проходят.

По словам экспертов "На связи", реальный масштаб блокировок может быть еще больше, чем зафиксировано официально: если нет данных из конкретного провайдера в определенном регионе, блокировка не всегда попадает в статистику.

Специалисты объясняют "волны" блокировок техническими трудностями и стремлением власти протестовать, какой побочный ущерб вызывают ограничения и как реагируют пользователи. Подобно мобильным шатдаунам, Кремль может распространить "белые списки" на пользование интернетом, в которых будут разрешены только "правильные" ресурсы. Все остальное – заблокировано.

Фактически это означает: российскую аудиторию пытаются насильственно загнать в государственную экосистему Max и полностью отрезать от неконтролируемых каналов коммуникации.

