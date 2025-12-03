logo

BTC/USD

93653

ETH/USD

3162.76

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия без Telegram и What’s App: массовые блокировки
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия без Telegram и What’s App: массовые блокировки

В России масштабируются блокировки мессенджеров: WhatsApp и Telegram частично или полностью ограничены уже более чем в 60 регионах, а власти тестируют «черные» и «белые списки» доступа, пытаясь тотально контролировать коммуникации

3 декабря 2025, 22:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По данным службы техподдержки "На связи", отслеживающей цифровые ограничения в России, блокировка WhatsApp достигла рекордного уровня. По состоянию на 28 ноября ограничения работы мессенджера зафиксированы в 64 регионах России – это максимум с начала его блокировки 20 октября. После этого количество регионов немного уменьшилось, но общая тенденция показывает: власти постепенно "накрывают" всю страну.

Россия без Telegram и What’s App: массовые блокировки

Не работает Telegram и WhatsApp в России

Аналитики подмечают "волнообразный" характер блокировки. В начале ноября оно охватывало 12 регионов, а в конце уже почти 60. Чаще всего ограничения фиксировали в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области — фактически ежедневно.

При этом Роскомнадзор начал блокировать мессенджеры еще до официальных заявлений, звучавших в формате запугивания пользователей. Telegram блокировали еще быстрее: уже 3 ноября он был ограничен в 68 регионах, а в конце месяца — в 64. Постоянные скачки — то усиление, то ослабление — свидетельствуют о тестировании инфраструктуры и реакции населения.

Ограничения коснулись не только мессенджеров. Проблемы возникают с FaceTime, Google Meet и другими сервисами — особенно с аудио и видеосвязью, которая во многих регионах практически не работает. В некоторых случаях даже текстовые сообщения не проходят.

По словам экспертов "На связи", реальный масштаб блокировок может быть еще больше, чем зафиксировано официально: если нет данных из конкретного провайдера в определенном регионе, блокировка не всегда попадает в статистику.

Специалисты объясняют "волны" блокировок техническими трудностями и стремлением власти протестовать, какой побочный ущерб вызывают ограничения и как реагируют пользователи. Подобно мобильным шатдаунам, Кремль может распространить "белые списки" на пользование интернетом, в которых будут разрешены только "правильные" ресурсы. Все остальное – заблокировано.

Фактически это означает: российскую аудиторию пытаются насильственно загнать в государственную экосистему Max и полностью отрезать от неконтролируемых каналов коммуникации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа", посвященного бюджету, особое внимание уделили теме очищения власти от фигур, дискредитирующих государственные институции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/agentstvonews/12936
Теги:

Новости

Все новости