Росія без Telegram та What’s App: масові блокування

У Росії масштабуються блокування месенджерів: WhatsApp і Telegram частково або повністю обмежені вже у понад 60 регіонах, а влада тестує «чорні» та «білі списки» доступу, намагаючись тотально контролювати комунікації

За даними служби техпідтримки "На связи", яка відстежує цифрові обмеження в рф, блокування WhatsApp досягло рекордного рівня. Станом на 28 листопада обмеження роботи месенджера зафіксовані у 64 регіонах росії — це максимум від початку його блокування 20 жовтня. Після цього кількість регіонів трохи зменшилась, але загальна тенденція показує: влада поступово "накриває" всю країну.

Росія без Telegram та What’s App: масові блокування

Не працює Telegram та What’s App в Росії

Аналітики помічають "хвилеподібний" характер блокування. На початку листопада воно охоплювало 12 регіонів, а наприкінці — вже майже 60. Найчастіше обмеження фіксували у Москві, Краснодарському краї та Ростовській області — фактично щодня.

При цьому Роскомнадзор почав блокувати месенджери ще до офіційних заяв, які лунали у форматі залякування користувачів. Telegram блокували ще швидше: вже 3 листопада він був обмежений у 68 регіонах, а наприкінці місяця — у 64. Постійні стрибки — то посилення, то послаблення — свідчать про тестування інфраструктури та реакції населення.

Обмеження торкнулися не лише месенджерів. Проблеми виникають із FaceTime, Google Meet та іншими сервісами — особливо з аудіо й відеозв’язком, який у багатьох регіонах практично не працює. У деяких випадках не проходять навіть текстові повідомлення.

За словами експертів "На связи", реальний масштаб блокувань може бути ще більшим, ніж зафіксовано офіційно: якщо немає даних із конкретного провайдера в певному регіоні, блокування не завжди потрапляє у статистику.

Фахівці пояснюють "хвилі" блокувань технічними труднощами та прагненням влади протестувати, який побічний збиток викликають обмеження та як реагують користувачі. Подібно до мобільних шатдаунів, Кремль може поширити "білі списки" на користування інтернетом, у яких будуть дозволені лише "правильні" ресурси. Все інше — заблоковано.

Фактично це означає: російську аудиторію намагаються насильно загнати в державну екосистему "Max" і повністю відрізати від неконтрольованих каналів комунікації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу", присвяченого бюджету, особливу увагу приділили темі очищення влади від фігур, які дискредитують державні інституції.



Джерело: https://t.me/agentstvonews/12936
