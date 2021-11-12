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Россия блокирует поставки угля из Казахстана, – Минэнерго

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что в настоящее время Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией

сегодня, 03:46
Автор:

Ольга Чародий
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Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов рассказал о развертывании энергетической войны с Россией. Об этом говорилось в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". Немчинов заявил о том, что в настоящее время Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией. Также он добавил, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана.

Россия блокирует поставки угля из Казахстана, – Минэнерго

Россия (фото из открытых источников)

“Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией. Она блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину. Также РФ постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа”, – сообщил Немчинов.

Он считает, что Россия делает все это намеренно. "То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", — добавил он.

Напомним, РФ опрокидывает свои боевые подразделения и военную технику к границе с Украиной. В частности, военный контингент в Воронежской области пополнился батальоном танков Т-80У. Об этом сообщает Bloomberg , обнародуя отчет оборонной компании Janes. Перемещение боевых танков было отмечено на одном из железнодорожных вокзалов этого региона страны. Видеоролик с русскими боевыми машинами выложили в социальные сети. Боевая техника направлялась на российский полигон в Погоново, который расположен в 250 км от нашей страны. Туда весной РФ уже перемещала свои войска, вызвав тревогу у наших западных партнеров. Также оборонная компания Janes на прошлой неделе обнародовала данные о перемещениях боевой техники и подразделений артиллерии той же воинской части соседней страны на территорию Брянской и Курской областей в район северной границы нашей страны.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bIzfx89290A
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