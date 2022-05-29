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Россия боится эмбарго на нефть и газ: стало известно, кого в Европе Путин уже начал «покупать»

Сербия будет получать российский газ по выгодной для нее цене

сегодня, 16:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Сербия была одной из тех европейских стран, которые часто лоббировали интересы России в Европе. К сожалению, не поменялась ситуация и после полномасштабного российского вторжения в Украину. В то время, когда внутри Европы идут дискуссии относительно того, как еще можно надавить на Москву, чтобы прекратилась война в Украине, Сербия заявляет, что готова подписать с РФ трехлетний контракт на поставки газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "РТС".

Россия боится эмбарго на нефть и газ: стало известно, кого в Европе Путин уже начал «покупать»

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Якобы решение было принято поле разговора президента Сербии Александара Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что Сербия сможет обеспечивать страну "голубым топливом" из России по очень привлекательной цене, которую предложил лично Путин. О какой цене идет речь не сообщается.    

По информации "РТС" президент Сербии оперативно направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы как можно быстрее обсудить новые объемы газа. Свою позицию президент Вучич объяснил тем, что промышленный прогресс вынуждает Сербию увеличивать употребление газа. По словам Вучича, он заботится заблаговременно, чтобы у граждан его страны была безопасная и теплая зима.

Еще одной темой в разговоре Вучича и Путина стало обсуждение вопроса о строительстве газового хранилища в Сербии.  

Читайте на портале "Комментарии" — в Литве высказались о вхождении в новый союз Европы, с идеей создания которого выступил Джонсон.

Также издание "Комментарии" сообщало — в разведке узнали, как Путин мотивирует солдат к зверствам против украинцев.



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Источник: https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/4831485/vucic-putin-gas.html
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