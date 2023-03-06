Россия боится покупать ракеты у Ирана, ведь Украина может получить мощное оружие – FT

Россия стремится получить новое оружие от своих союзников, однако колеблется покупать баллистические ракеты у Ирана из-за того, что Запад в таком случае предоставит Украине ракеты с дальностью поражения до 300 км. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание FT.



Россия затрудняется покупать иранские баллистические ракеты. Фото из открытых источников

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Издание Financial Times утверждает, что Тегеран готов к сотрудничеству с Российской Федерацией и не прочь продать баллистические ракеты, однако Кремль колеблется перед таким шагом. Один из самых больших аргументов, который останавливает Москву получить баллистические ракеты иранского производства, стал страх перед последующими шагами США. Военное руководство РФ считает, что тогда Соединенные Штаты согласятся предоставить Украине долгожданные ракеты ATACMS, позволяющие наносить удар на расстояние до 300 км.

Посол США в НАТО Джулиана Смит считает, что поддержка Ирана РФ является "тревожным" сообщением для военного альянса.

"Эта ситуация, по всей видимости, очень беспокоит всех нас. Это тема разговоров внутри альянса. И мы будем продолжать посылать Ирану сигналы об опасности поддержки России", — отметила Джулиана Смит.

Несмотря на то, что Россия сомневается, вероятность получить баллистические ракеты от своего союзника остаются на высоком уровне.

"Россияне в ужасающей ситуации. Им нужны ракеты", – говорит европейский чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал Ллойд Остин рассказал о значении Бахмута в войне, если российской армии удастся захватить его.

Также "Комментарии" писали, что Бразилию "наказали" за отказ передать снаряды для Вооруженных сил Украины.