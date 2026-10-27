Россия была в тройке крупнейших мировых экспортеров: откуда вылетела Москва

Россия опустилась с третьего на четвертое место среди крупнейших мировых поставщиков энергетического угля. По данным аналитической компании BigMint, на которые ссылается The Insider, за январь-сентябрь 2026 года экспорт из РФ сократился на 18,6% до 42,5 млн тонн.

Экспорт угля из России. Фото: из открытых источников

В результате российские поставки обошла Южно-Африканская Республика, увеличившая экспорт на 8%, до 52,1 млн тонн. По расчетам издания, Россия потеряла почти 9,7 млн тонн поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне общего снижения мировой торговли энергетическим углем, которая уменьшилась на 3,2%, до 602,5 млн тонн, на российский экспорт пришлось около половины общего сокращения. Доля РФ на рынке снизилась с 8,4% до 7,1%.

Лидером мирового экспорта остается Индонезия с показателем 240,3 млн тонн, несмотря на снижение поставок на 10%. Австралия занимает второе место, увеличив экспорт на 2%, до 151,2 млн тонн. Наиболее заметный рост продемонстрировала Монголия: ее отгрузки выросли на 73%, до 24 млн тонн.

Сильнее всего российские поставки сократились в Турцию и Китай – на 32% и 26% соответственно. Единственным крупным направлением роста стала Индия, куда экспорт увеличился на 63%, до 9,6 млн тонн. Этому способствовали значительные скидки.

Среди причин спада называют избыток угля на китайских складах, снижение потребления в Турции и конкуренцию со стороны Монголии. Дополнительные расходы создают подорожание железнодорожных перевозок, морского фрахта и страхования.

Проблемы отражаются и на внутреннем рынке России. По данным Росстата, убыток угледобывающих компаний за январь-июль достиг 178,2 млрд рублей, а убыточными оказались 64,5% предприятий. В Кузбассе к августу простаивали 20 из 93 шахт и разрезов.

При этом статистика BigMint охватывает не весь угольный экспорт РФ. По данным Kpler, морские поставки российского угля всех марок за тот же период выросли на 7,25%, что объясняется различиями в методиках подсчета и категориях продукции.

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