Россия "еще не начинала": российский дипломат объяснил, почему РФ не проиграет Украине

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Кравцев Сергей
Россия "еще не начинала действовать всерьез" в Украине. Если это произойдет, то будет война невиданных масштабов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью BBC заявил Чрезвычайный посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Чрезвычайный посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Фото: из открытых источников
Среди факторов, которые делают Россию сильнее, чем Украина в войне Келин назвал большие размеры России и огромные ресурсы. Все это позволяет России держаться на плаву и продолжать войну.
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Также российский дипломат заявил, что поставки западного оружия украинской армии могут привести к эскалации "невиданного уровня".
По его посла, продолжительность войны зависит от усилий по эскалации, якобы предпринимаемых странами НАТО, "особенно Великобританией".
Когда журналистка спросила о военных преступлениях РФ, которые были доказаны ООН, Келин в лучших традициях российской пропаганды обвинил в преступлениях украинцев и заявил, что российские войска в Украине не выступают, как оккупанты, на оборот "освобождают" территории.
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Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко предложил Казахстану стать частью Союзного государства (в данный момент это РФ+РБ), чтобы "ядерное оружие было у всех". Соответствующее заявление сделано после того, как казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаева раскритиковал Минск и Москву за создание "единого государства". О чем говорят заявления Лукашенко и Токаева? К чему могут привести игры РФ, намеренной переместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в РБ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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