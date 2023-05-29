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Россия "еще не начинала": российский дипломат объяснил, почему РФ не проиграет Украине

Посол РФ в Великобритании Келин пригрозил эскалацией "невиданного уровня"

сегодня, 11:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия "еще не начинала действовать всерьез" в Украине. Если это произойдет, то будет война невиданных масштабов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью BBC заявил Чрезвычайный посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Россия "еще не начинала": российский дипломат объяснил, почему РФ не проиграет Украине

Чрезвычайный посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Фото: из открытых источников

Среди факторов, которые делают Россию сильнее, чем Украина в войне Келин назвал большие размеры России и огромные ресурсы. Все это позволяет России держаться на плаву и продолжать войну.


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Также российский дипломат заявил, что поставки западного оружия украинской армии могут привести к эскалации "невиданного уровня".

По его посла, продолжительность войны зависит от усилий по эскалации, якобы предпринимаемых странами НАТО, "особенно Великобританией". 

"Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и мы не хотим", — заявил Келин.

Когда журналистка спросила о военных преступлениях РФ, которые были доказаны ООН, Келин в лучших традициях российской пропаганды обвинил в преступлениях украинцев и заявил, что российские войска в Украине не выступают, как оккупанты, на оборот "освобождают" территории.

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Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко предложил Казахстану стать частью Союзного государства (в данный момент это РФ+РБ), чтобы "ядерное оружие было у всех". Соответствующее заявление сделано после того, как казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаева раскритиковал Минск и Москву за создание "единого государства". О чем говорят заявления Лукашенко и Токаева? К чему могут привести игры РФ, намеренной переместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в РБ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-politics-65720980
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