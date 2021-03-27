Россия готовит «бактериологический теракт международного масштаба» — эксперт

Россия пытается спасти внутреннюю экономику страны, спекулируя на темах коронавируса и вакцинации. "Беспроигрышной партией" выглядит видимость "победы" российской вакцины "Спутник-V" над COVID-19 на фоне дискредитации других препаратов. Позицию Российской Федерации подробно исследовал в личной колонке на портале "Комментарии" политический аналитик, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной.



Россия дискредитирует другие вакцины против коронавируса. Фото из открытых источников

Эксперт утверждает, что сейчас на всех доступных России площадках активно "разгоняются" как фейки о Pfizer / BioNTech, которые якобы "вредят" здоровью и вообще не эффективны, так и ложь о том, что "Спутник-V" якобы является лучшей вакциной в мире. Дополнительно указывается, что регистрации и производства этого препарата у себя якобы хотят добиться едва ли не все страны мира.

"При этом умалчивается о том, что по состоянию на сегодня российские вакцины (в том числе и пресловутый "Спутник-V") так и не прошли третий, самый важный этап клинических испытаний. Все они зарегистрированы в экстренном порядке. Что вызывает обеспокоенность даже у российских ученых, которые уже неоднократно заявляли о том, что "низкое методологическое качество", дефекты дизайна испытания, ошибки в анализе данных, плохой описание исследований ставят под сомнение основные выводы о безопасности и эффективности вакцины", — говорит Олег Лесной.

Также эксперт добавляет, что кроме проблем с доказательством эффективности и безопасности своих вакцин в России есть и другие — с экспортом препарата. По словам Лесного, партнерам РФ (например, Мьянме), которые подписали контракты с РФ на поставку "Спутника-V", приходится в экстренном порядке закупать вакцины из Китая, чтобы не сорвать вакцинацию.

"Это является свидетельством того, что в России нет возможности масштабировать процесс производства препарата", — подчеркивает аналитик.

На фоне общей пандемии и необходимости стимуляции населения к массовой вакцинации российские чиновники, утверждает Олег Лесной, опасаются запускать полноценный процесс. По мнению эксперта, они понимают, что это может обернуться настоящей катастрофой.

Кроме этого политический аналитик добавляет, что существует немало слухов о том, что в Кремле активно ищут возможности для тайной закупке партии вакцины Pfizer для вакцинации российской верхушки, их семей и лично Путина.

"Этим занимаются представители спецслужб через дипломатические представительства России за рубежом в условиях полной конфиденциальности. Возможно, это им удалось, — резюмирует Олег Лесной, — поскольку российские СМИ недавно отрапортовали о том, что Путин вакцинировался, но название вакцины по вышеупомянутым причинам не назвали".

Подытоживая, эксперт утверждает, что Путин и возглавляемое им правительство беспокоится только о собственной безопасности. При этом все еще ведется подрывная информационная кампания относительно срыва вакцинации во всем мире. Лесной считает, что такое поведение невозможно интерпретировать не иначе, как "бактериологический террористический акт международного масштаба".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, можно ли вакцинироваться двумя различными препаратами.

Также на портале найдется информация, когда украинцам следует обращаться за повторным прививкой против коронавируса.

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