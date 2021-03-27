Россия готовит «бактериологический теракт международного масштаба» — эксперт

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Вечканова Елена
Россия пытается спасти внутреннюю экономику страны, спекулируя на темах коронавируса и вакцинации. "Беспроигрышной партией" выглядит видимость "победы" российской вакцины "Спутник-V" над COVID-19 на фоне дискредитации других препаратов. Позицию Российской Федерации подробно исследовал в личной колонке на портале "Комментарии" политический аналитик, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной.
Россия дискредитирует другие вакцины против коронавируса. Фото из открытых источников
Эксперт утверждает, что сейчас на всех доступных России площадках активно "разгоняются" как фейки о Pfizer / BioNTech, которые якобы "вредят" здоровью и вообще не эффективны, так и ложь о том, что "Спутник-V" якобы является лучшей вакциной в мире. Дополнительно указывается, что регистрации и производства этого препарата у себя якобы хотят добиться едва ли не все страны мира.
Также эксперт добавляет, что кроме проблем с доказательством эффективности и безопасности своих вакцин в России есть и другие — с экспортом препарата. По словам Лесного, партнерам РФ (например, Мьянме), которые подписали контракты с РФ на поставку "Спутника-V", приходится в экстренном порядке закупать вакцины из Китая, чтобы не сорвать вакцинацию.
На фоне общей пандемии и необходимости стимуляции населения к массовой вакцинации российские чиновники, утверждает Олег Лесной, опасаются запускать полноценный процесс. По мнению эксперта, они понимают, что это может обернуться настоящей катастрофой.
Кроме этого политический аналитик добавляет, что существует немало слухов о том, что в Кремле активно ищут возможности для тайной закупке партии вакцины Pfizer для вакцинации российской верхушки, их семей и лично Путина.
Подытоживая, эксперт утверждает, что Путин и возглавляемое им правительство беспокоится только о собственной безопасности. При этом все еще ведется подрывная информационная кампания относительно срыва вакцинации во всем мире. Лесной считает, что такое поведение невозможно интерпретировать не иначе, как "бактериологический террористический акт международного масштаба".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, можно ли вакцинироваться двумя различными препаратами.
Также на портале найдется информация, когда украинцам следует обращаться за повторным прививкой против коронавируса.
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