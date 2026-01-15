Россия готовит новый удар по Киеву: когда он может случиться

Россия в течение всего дня готовится к удару по Киеву, о чем свидетельствует беспрецедентная активность разведки над столицей, которую не фиксировали уже длительное время.

Удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

Мониторинговые каналы сообщают, что для атаки враг может привлечь до 800 воздушных целей. В частности, зафиксирована активность основных пусковых площадок для "Шахедов". По данным ресурса Луганщина оперативная, россияне способны запустить до 700 дронов-камикадзе по разным направлениям.

Кроме того, вблизи границы сосредоточено до 30 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Это означает возможность применения как баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", так и крылатых ракет типа "Искандер-К".

На аэродроме "Саваслейка" находятся в готовности к восьми самолетам МиГ-31К, которые могут нести до восьми ракет "Кинжал". В Черном море, по имеющейся информации, находятся до трех ракетоносителей с возможным залпом до 20 ракет "Калибр".

"В течение дня враг активно ведет воздушную разведку над Киевом, снимает все критические объекты столицы – ТЭЦ, ГЭС, а также запускает по городу реактивные БПЛА", – отмечается в сообщении.

Мониторинговые ресурсы также информируют, что дрон с камерой долго кружит вблизи Киева, почти полностью облетев город по периметру. Со стороны Черниговской области по направлению к столице и области движется еще одна группа из нескольких беспилотников.

Аналитики предполагают, что российские войска намерены спровоцировать масштабный энергетический кризис не только в Киеве, но и других регионах страны, при этом столицу будут пытаться добить.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия развернула масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь использовать зимний период как инструмент давления на гражданское население. Об этом пишет Atlantic Council, анализируя последние атаки по украинским городам.

13 января замминистра энергетики Украины Николай Колесник после очередного обстрела подтвердил, что РФ действует "в полную мощность", пытаясь уничтожить энергосистему страны. По его словам, новая атака началась только через пять дней после предыдущей и включала применение беспилотников и баллистических ракет.