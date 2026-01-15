Росія готує новий удар по Києву: коли він може трапитися

Росія протягом усього дня готується до удару по Києву, про що свідчить безпрецедентна активність розвідки над столицею, якої не фіксували вже тривалий час.

Удар РФ по Україні (фото з відкритих джерел)

Моніторингові канали повідомляють, що для атаки ворог може залучити до 800 повітряних цілей. Зокрема, зафіксовано активність основних пускових майданчиків для "Шахедів". За даними ресурсу Луганщина оперативна, росіяни здатні запустити до 700 дронів-камікадзе з різних напрямків.

Окрім цього, поблизу кордону зосереджено до 30 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Це означає можливість застосування як балістичних ракет "Іскандер-М / KN-23", так і крилатих ракет типу "Іскандер-К".

На аеродромі "Саваслейка" перебувають у готовності до восьми літаків МіГ-31К, які потенційно можуть нести до восьми ракет "Кинджал". У Чорному морі, за наявною інформацією, знаходяться до трьох ракетоносіїв із можливим залпом до 20 ракет "Калібр".

"Протягом дня ворог активно веде повітряну розвідку над Києвом, знімає всі критичні об’єкти столиці — ТЕЦ, ГЕС, а також запускає по місту реактивні БпЛА", — зазначається у повідомленні.

Моніторингові ресурси також інформують, що дрон із камерою тривалий час кружляє поблизу Києва, майже повністю облетівши місто по периметру. З боку Чернігівської області у напрямку столиці та області рухається ще одна група з кількох безпілотників.

Аналітики припускають, що російські війська мають намір спровокувати масштабну енергетичну кризу не лише в Києві, а й в інших регіонах країни, при цьому столицю намагатимуться добити.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія розгорнула масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи використати зимовий період як інструмент тиску на громадянське населення. Про це пише Atlantic Council, аналізуючи останні атаки українськими містами.

13 січня заступник міністра енергетики України Микола Колесник після чергового обстрілу підтвердив, що РФ діє "на повну потужність", намагаючись знищити енергосистему країни. За його словами, нова атака почалася лише через п'ять днів після попередньої та включала застосування безпілотників та балістичних ракет.