Россия готовит провокации на территории Беларуси: что известно

Россия снова использует международные площадки для дискредитации Украины и Запада, однако признаки того, что россияне готовят провокации на территории Беларуси. Об этом отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, сообщает портал "Комментарии".



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Он отметил, что 3-5 октября в Астане состоялось 55 заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Там собрались делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Также присутствовали представители Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.

Обсудили вопросы международного терроризма, нелегальной миграции, киберпреступности и наркобизнеса.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО якобы "толкает Украину" к террористической войне и хочет втянуть в конфликт Беларусь, Молдову, страны Балтии и Польшу.

“Такое заявление Бортникова вполне прогнозируемо – Россия готовит возможную провокацию на Мозырском НПЗ. Я ранее рассказывал, что один из российских "шахедов" недавно ударил неподалеку от Мозыря, Беларусь пыталась это скрыть, но об ударе узнали благодаря камере на одном из домов, зафиксировавшем удар, а хозяйка выложила его в сеть (ее потом задержали)", — напомнил руководитель ЦПД.

По его словам, Россия снова использует международную трибуну для дискредитации Украины и Запада. Однако, по мнению Андрея Коваленко, "также интересно, что Бортников признал, что нападение на "Крокус Сити Холл" было делом ИГИЛ, что опровергает предыдущие обвинения Украины в причастности к этому инциденту".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, ударный дрон залетел на территорию страны НАТО.