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Россия готовится к войне на своей территории: появилось важное подтверждение (ВИДЕО)

Самые активные процессы строительства происходили летом этого года в Курской, Брянской и Белгородской областях.

сегодня, 19:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Несколько последних месяцев российская армия активно строит оборонительные сооружения на территории Курской, Брянской и Белгородской областей, расположенных рядом с украинской границей. 

Россия готовится к войне на своей территории: появилось важное подтверждение (ВИДЕО)

Россия готовится к войне на своей территории (фото из открытых источников)

По информации  эксперта в области оборонных исследований Брейди Эфрика обнародовавшего снимки со спутника, они отчетливо показывают наличие этих укреплений. Как он утверждает, фортификации появились сравнительно недавно в непосредственной близости от украинской границы.


По снимкам со спутников, на территории Курской области с мая по начало августа были выкопаны новые окопы. На территории Брянской области с начала июня по середину августа рядом с населенными пунктами появились противотанковые заграждения. Еще новые оборонительные сооружения были построены в июле и августе в Белгородской области.

По мнению эксперта, строительство новых укреплений может свидетельствовать о том, что кремлевский режим готовится к ведению военных действий на российской территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у британской разведке назвали сколько лет готова воевать Россия в Украине. Министерство обороны Британии опубликовало ежедневный отчет разведки. В этот раз британская разведка сосредоточилась на новом оборонном бюджете России, который должен значительно увеличиться по сравнению с предыдущими годами.

Согласно документам от Министерства финансов РФ расходы России на оборону будут составлять около 30% всех расходов российского бюджета на 2024 год. Бюджет на оборону в России увеличится до 10,8 трлн. рублей или на 68% по сравнению с 2023 годом. Это составляет около 6% ВВП России. Однако, кроме оборонного бюджета, у России есть еще засекреченные расходы, которые, вероятно, также пойдут на войну в Украине.

Британская разведка считает, что Кремль способен будет поддерживать такой уровень расходов на свои войска, однако при стабильных экономических показателях.




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