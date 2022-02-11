Россия хочет от Украины выполнения «джентльменского» соглашения: Козак сделал заявление

Российская сторона после переговоров в Берлине советников лидеров "нормандской четверки" озвучила свои условия для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Диалог может быть продолжен только после заседаний политической подгруппы ТКГ. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак. Фото: из открытых источников

Российский чиновник отметил, Россия будет внимательно следить за тем, как украинская сторона выполнит "джентльменское" соглашение о том, что политические условия начнут обговариваться в ТКГ. Если обсуждения будут включать в себя пошаговую реализацию намеченных планов по политическим вопросам, тогда появится смысл вновь продолжать переговоры. При этом Козак подчеркнул, что Москва ждет от Киева конкретное рассмотрение политической составляющей Минских соглашений.

Ранее во время общения со СМИ глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Представляющий на переговорах Украину, заявил, что несмотря на продолжительность переговоров выйти на согласование какого-то общего документа так и не удалось. Поэтому Киев будет ждать новых переговоров, где все же удастся выйти на какое-то решение. Как позитивный момент Ермак отметил согласие всех сторон переговоров, что нужно как можно быстрее разблокировать работу ТКГ.

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