Россия хочет упрощенно раздать свои паспорта всем украинцам: причины и последствия

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Козлова Альбіна
Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины об указе российского диктатора Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для всех украинцев. О чём говорят подобные действия властей государтства-агрессора?
Фото иллюстративное / Pixabay
Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко акцентирует, что российская паспортизация – традиционный метод российской политики относительно незаконной оккупации и попытки аннексии украинских территорий.
"Принуждение к приобретению российского гражданства со стороны рф использовалось и в Крыму, и на Востоке Украины. Юридически это никчемные шаги", – подчеркивает эксперт.
В то же время, отмечает Юлия Тищенко, такие решения российского руководства свидетельствуют о полном отсутствии желания деэскалации, дальнейшем использовании неконвенционных методов влияния в этой войне и продолжении курса россии на наше уничтожение "до последнего украинца".
Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько напоминает, что россияне раздавали российские паспорта жителям оккупированных территорий (Крым, ОРДЛО). Это, подчеркивает он, привычная практика для поглощения/захвата большего количества территории Украины.
"Задача россиян – растворить как можно большее количество граждан нашей страны. Тех, кого не получится – убить, депортировать, заставить уехать и т.д. Это часть стратегии войны на уничтожение", – уверен аналитик.
Российские паспорта на оккупированной территории – это также о процессе подготовки к имитации референдумов, уверен Александр Солонько. Подготовка к новой аннексии. Активация давнего нарратива российской пропаганды о "защите россиян за границей".
Как писал портал, поляки в Украине получат больше прав и возможностей.
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сегодня, 12:39
То дайте всім охочим виїхати з цієї православної банці павуків. Зберігати культуру та традиції і залишки національної добропорядності під захистом ЄС та НАТО. Бо УПА-гауляйтери тримають громадян в заручниках Зе-Асада, мабуть для Росії. Щоб була можливість жалітися: примусово мобілізує, видає паспорти, тощо. Клянчити під це гроші і розкрадати їх кріворізькими друзями дитинства.