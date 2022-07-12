Россия хочет упрощенно раздать свои паспорта всем украинцам: причины и последствия

Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины об указе российского диктатора Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для всех украинцев. О чём говорят подобные действия властей государтства-агрессора?

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Принудительная паспортизация — неконвенционный метод влияния

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко акцентирует, что российская паспортизация – традиционный метод российской политики относительно незаконной оккупации и попытки аннексии украинских территорий.



"Принуждение к приобретению российского гражданства со стороны рф использовалось и в Крыму, и на Востоке Украины. Юридически это никчемные шаги", – подчеркивает эксперт.



В то же время, отмечает Юлия Тищенко, такие решения российского руководства свидетельствуют о полном отсутствии желания деэскалации, дальнейшем использовании неконвенционных методов влияния в этой войне и продолжении курса россии на наше уничтожение "до последнего украинца".

Это часть стратегии войны на уничтожение

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько напоминает, что россияне раздавали российские паспорта жителям оккупированных территорий (Крым, ОРДЛО). Это, подчеркивает он, привычная практика для поглощения/захвата большего количества территории Украины.



"Задача россиян – растворить как можно большее количество граждан нашей страны. Тех, кого не получится – убить, депортировать, заставить уехать и т.д. Это часть стратегии войны на уничтожение", – уверен аналитик.



Российские паспорта на оккупированной территории – это также о процессе подготовки к имитации референдумов, уверен Александр Солонько. Подготовка к новой аннексии. Активация давнего нарратива российской пропаганды о "защите россиян за границей".

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