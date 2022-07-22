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Россия хочет все и сразу: в Госдуме собрались присоединять Приднестровье

В России хотят рассмотреть вопрос присоединения к России Приднестровья "в ближайшей перспективе"

сегодня, 13:17
Автор:

Кравцев Сергей
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В Госдуме РФ заявили, что желание непризнанного Приднестровья стать частью России нужно рассматривать всерьез. Об этом в интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишет портал "Комментарии".

Россия хочет все и сразу: в Госдуме собрались присоединять Приднестровье

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Белик назвал Приднестровье анклавом Молдовы, который не видит своего будущего в составе соседней Румынии, но при этом добродушно встретил у себя российских миротворцев, которые на территории Приднестровья уже довольно продолжительное время.

Еще раньше глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев опять-таки в интервью российским пропагандистским СМИ заявил, что власти будут двигаться по четкому и определённому пути – добиться независимости, после чего поднимать вопрос о включении в состав РФ.

Цитируя слова властей Приднестровья депутат Дмитрий Белик заявил, что перспектива присоединения Приднестровья к России нужно рассматривать уже сейчас, а не откладывать на потом. Далее депутат, как большинство спикеров Кремля начал перечислять пропагандистские тезисы о том, что почему Приднестровье должно стать частью России, говорил о том, что там живут русскоязычные люди, которым поддерживают взгляды России и так далее.                                               

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Источник: https://ria.ru/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:02

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