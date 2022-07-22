Россия хочет все и сразу: в Госдуме собрались присоединять Приднестровье

В Госдуме РФ заявили, что желание непризнанного Приднестровья стать частью России нужно рассматривать всерьез. Об этом в интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишет портал "Комментарии".

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Белик назвал Приднестровье анклавом Молдовы, который не видит своего будущего в составе соседней Румынии, но при этом добродушно встретил у себя российских миротворцев, которые на территории Приднестровья уже довольно продолжительное время.

Еще раньше глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев опять-таки в интервью российским пропагандистским СМИ заявил, что власти будут двигаться по четкому и определённому пути – добиться независимости, после чего поднимать вопрос о включении в состав РФ.

Цитируя слова властей Приднестровья депутат Дмитрий Белик заявил, что перспектива присоединения Приднестровья к России нужно рассматривать уже сейчас, а не откладывать на потом. Далее депутат, как большинство спикеров Кремля начал перечислять пропагандистские тезисы о том, что почему Приднестровье должно стать частью России, говорил о том, что там живут русскоязычные люди, которым поддерживают взгляды России и так далее.

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