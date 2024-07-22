Россия хочет вторгнуться в еще одно государство с "миротворческой операцией": чего ждет Кремль

Россия готова помочь партии "Грузинская мечта" удержать власть путем введения своих войск и проведения "миротворческой операции", если Тбилиси обратится с соответствующей просьбой в Москву. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов, сообщают российские СМИ. По его словам, РФ готова помочь правящим властям Грузии удержать верховенство.

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос о вероятности ввода войск на территорию другого суверенного государства, Климов провел параллель с Сирией. Он отметил, что обращающиеся в Россию получают военную помощь, на примере Башара Асада в Сирии.

"Любой государственный переворот — это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН", — сказал он. Климов напомнил, что когда была попытка свергнуть власть в Сирии, законное правительство Асада обратилось в РФ за военной помощью. "Мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что парламент Грузии одобрил второй "российский закон" . Правящая партия "Грузинская мечта" выставила на голосование в первом чтении поддержавший грузинский парламент законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Законопроект предусматривает ограничение права для ЛГБТ.

Авторы законопроекта предлагают запретить изменение статьи, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на проведение мероприятий, направленных на "популяризацию" однополых браков, изменения статьи или усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества.

