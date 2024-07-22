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Россия хочет вторгнуться в еще одно государство с "миротворческой операцией": чего ждет Кремль

Все вроде бы для стабилизации ситуации в Грузии

сегодня, 19:00
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Лиля Воробьева

Россия готова помочь партии "Грузинская мечта" удержать власть путем введения своих войск и проведения "миротворческой операции", если Тбилиси обратится с соответствующей просьбой в Москву. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов, сообщают российские СМИ. По его словам, РФ готова помочь правящим властям Грузии удержать верховенство.

Россия хочет вторгнуться в еще одно государство с "миротворческой операцией": чего ждет Кремль

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос о вероятности ввода войск на территорию другого суверенного государства, Климов провел параллель с Сирией. Он отметил, что обращающиеся в Россию получают военную помощь, на примере Башара Асада в Сирии.

"Любой государственный переворот — это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН", — сказал он. Климов напомнил, что когда была попытка свергнуть власть в Сирии, законное правительство Асада обратилось в РФ за военной помощью. "Мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что парламент Грузии одобрил второй "российский закон" . Правящая партия "Грузинская мечта" выставила на голосование в первом чтении поддержавший грузинский парламент законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Законопроект предусматривает ограничение права для ЛГБТ.

Авторы законопроекта предлагают запретить изменение статьи, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на проведение мероприятий, направленных на "популяризацию" однополых браков, изменения статьи или усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества.
 



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Ігор

сегодня, 18:32

Ця лякалка схожа на лякалку Божевільного: мовляв Путин хоче СРСР відродити. Та за 10 років Афганістану весь СРСР втратив у 30 разів меньше вояків, ніж Україна за 2,5 роки юдейсько-путинського вторгнення. Ще плюс сотні тисяч цивільних терпіл загинуло та пів зруйнованої України. Так само порівняти життя в комуняцькому Китаї з його розвитком і нашу бандерівсько-нацистську юдейську демократію. Що б вибрати? І це, Китай тільки прагне стати супердержавою, а СРСР вже був нею 35 років тому. Над населенням СРСР такою повномасштабною маніпуляцією не вийшло би. І не застосовували б. Бо занадто грубо. Тоді вміли відрізнити і вміли "читати між рядків".


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