Россия хочет запустить сеть фейковых "Википедий": у Кремля две цели

Российские структуры могли разработать многоуровневую стратегию по манипулированию результатами поисковых систем и обучением искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренние документы компании Social Design Agency (SDA), которая находится под санкциями США, Великобритании и ЕС за участие в информационных операциях в интересах Кремля.

Википедия. Фото: из открытых источников

По данным издания, в распоряжении журналистов оказалось 73 документа, включая проектные предложения, внутреннюю переписку и технические материалы за период с мая 2023 по апрель 2026 года. Из них следует, что операторы влияния работали над так называемым "Проектом 2026" — инициативой, которая выходила далеко за рамки традиционной пропаганды в соцсетях.

Ключевая идея заключалась в создании параллельной информационной среды: сети сайтов-клонов "Википедии", псевдоаналитических центров и масштабного массива веб-страниц, оптимизированных под поисковые алгоритмы и модели ИИ. В частности, для отдельных стран, включая Армению и Германию, создавались ресурсы с тысячами страниц, наполненных пророссийскими нарративами и искажёнными фактами.

Bloomberg утверждает, что часть таких сайтов действительно была выявлена в сети, а некоторые уже приостановлены хостинг-провайдерами. Отдельное внимание уделяется российскому проекту Ruwiki, который позиционируется как аналог "Википедии", но, по оценкам исследователей, редактируется с учётом официальной позиции Москвы.

Эксперты отмечают, что подобная стратегия направлена не только на читателя, но и на алгоритмы. Массовое производство взаимосвязанного контента позволяет влиять на поисковую выдачу и потенциально "обучать" языковые модели ИИ на заранее заданных нарративах.

Кроме того, в документах описывались кампании по созданию фейковых исследований и "центров аналитики", которые публиковали переработанные версии реальных научных материалов с изменёнными выводами.

По оценке специалистов, подобные операции могут стать новым этапом информационной войны, где объектом воздействия становятся не только люди, но и системы, формирующие информационную реальность.

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