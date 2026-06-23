Росія хоче запустити мережу фейкових "Вікіпедій": Кремль має дві мети

Російські структури могли розробити багаторівневу стратегію щодо маніпулювання результатами пошукових систем та навчанням штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на внутрішні документи компанії Social Design Agency (SDA), яка перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС за участь в інформаційних операціях на користь Кремля.

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За даними видання, у розпорядженні журналістів опинилося 73 документи, включаючи проектні пропозиції, внутрішнє листування та технічні матеріали за період із травня 2023 по квітень 2026 року. З них випливає, що оператори впливу працювали над так званим Проектом 2026 — ініціативою, яка виходила далеко за рамки традиційної пропаганди в соцмережах.

Ключова ідея полягала у створенні паралельного інформаційного середовища: мережі сайтів-клонів "Вікіпедії", псевдоаналітичних центрів та масштабного масиву веб-сторінок, оптимізованих під пошукові алгоритми та моделі ШІ. Зокрема, для окремих країн, включаючи Вірменію та Німеччину, створювалися ресурси з тисячами сторінок, наповнених проросійськими наративами та спотвореними фактами.

Bloomberg стверджує, що частина таких сайтів дійсно була виявлена в мережі, а деякі вже припинені хостинг-провайдерами. Окрема увага приділяється російському проекту Ruwiki, який позиціонується як аналог "Вікіпедії", але, за оцінками дослідників, редагується з урахуванням офіційної позиції Москви.

Експерти зазначають, що така стратегія спрямована не лише на читача, а й на алгоритми. Масове виробництво взаємопов'язаного контенту дозволяє впливати на пошукову видачу та потенційно "навчати" мовні моделі ШІ на заздалегідь заданих наративах.

Крім того, у документах описувалися кампанії зі створення фейкових досліджень та "центрів аналітики", які публікували перероблені версії реальних наукових матеріалів із зміненими висновками.

За оцінкою фахівців, подібні операції можуть стати новим етапом інформаційної війни, де об'єктом впливу стають не лише люди, а й системи, які формують інформаційну реальність.

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