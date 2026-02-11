Россия и Иран обвинили Starlink Маска в "нарушении международного права": детали

Россия и Иран заявили, что спутниковая сеть Starlink компании SpaceX Илона Маска якобы нарушает международное право и подрывает принципы использования космического пространства. Заявления прозвучали на заседании Комитета ООН по мирному использованию космоса в Вене.

Спутник Starlink на орбите. Фото из открытых источников

Российская делегация критиковала Starlink Маска сославшись на Договор о космосе 1967 года, обязывающий государства учитывать интересы других участников космической деятельности. В Москве считают, что масштабная группировка спутников, управляемая частной компанией, стирает границу между гражданскими и военными технологиями и может угрожать долгосрочной стабильности космического пространства.

Как следствие, РФ призвала к международным переговорам по ограничению количества новых спутников и более четкому регулированию их военного использования.

Иран со своей стороны заявил, что работа Starlink на его территории является "незаконной" и нарушает государственный суверенитет. В Тегеране отмечают, что коммерческая сеть Илона Маска якобы используется без разрешения властей. Ранее Иран уже поднимал этот вопрос в Международном союзе электросвязи.

Starlink насчитывает около 9600 спутников и активно используется, в частности, в Украине для обеспечения связи во время войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне использовали Starlink для атак по Украине. Маск после этого сделал заявление. По словам миллиардера, принятые его компанией меры по несанкционированному использованию Starlink со стороны армии РФ "похоже сработали".

