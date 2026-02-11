Росія та Іран звинуватили Starlink Маска у "порушенні міжнародного права": деталі

Росія та Іран заявили, що супутникова мережа Starlink компанії SpaceX Ілона Маска нібито порушує міжнародне право та підриває принципи використання космічного простору. Заяви пролунали на засіданні Комітету ООН з мирного використання космосу у Відні.

Супутник Starlink на орбіті. Фото з відкритих джерел

Російська делегація критикувала Starlink Маска послаючись на Договір про космос 1967 року, який зобов’язує держави враховувати інтереси інших учасників космічної діяльності. У Москві вважають, що масштабне угруповання супутників, яким керує приватна компанія, стирає межу між цивільними та військовими технологіями та може загрожувати довгостроковій стабільності космічного простору.

Як наслідок, РФ закликала до міжнародних переговорів щодо обмеження кількості нових супутників і чіткішого регулювання їх військового використання.

Іран зі свого боку заявив, що робота Starlink на його території є "незаконною" та порушує державний суверенітет. У Тегерані наголошують, що комерційна мережа Ілона Маска нібито використовується без дозволу влади. Раніше Іран уже піднімав це питання в Міжнародному союзі електрозв’язку.

Starlink нині налічує близько 9600 супутників і активно використовується, зокрема, в Україні для забезпечення зв’язку під час війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що росіяни використали Starlink для атак по Україні. Маск після цього зробив заяву. За словами мільярдера, вжиті його компанією заходи через несанкціоноване використання Starlink з боку армії РФ "схоже спрацювали".

