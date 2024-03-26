Россия использует теракт в "Крокусе", чтобы стать для Запада партнером. Выйдет ли у нее

Как отметил политолог Михаил Басараб, из бесконечных заявлений российских чиновников уже точно понятно, что Россия официально обвинит Украину в недавнем теракте в "Крокус Сити Холле". Сюда, отметил эксперт, добавят еще ведро "аргументов" о якобы террористической деятельности Украины.

Теракт в "Крокусе"

"На фоне вероятных терактов в ряде западных государств якобы в исполнении ИГИЛ Россия будет предлагать себя в качестве партнера, а также потребует от партнеров Украины признать нас государством, спонсирующим терроризм"

, – написал в Фейсбуке политолог Михаил Басараб.

По его словам, Кремль попытается поставить на чаше весов нас как свое зеркало, чтобы уравнять восприятие их и нас в глазах цивилизованного мира.

То есть, добавил политолог, страна-агрессор производит расчет на снижение международной поддержки Украины и реабилитацию России.

"Верим в то, что наши западные партнеры уже прочли эту комбинацию и будут устойчивыми к дешевым манипуляциям кремлевских мошенников"

, – отметил Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России был совершен теракт в "Крокус Сити Холли", в результате которого было много погибших и раненых. Глава российского Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что к теракту причастна Украина. Такая же информация и у российской ФСБ, которая едва не договорилась до того, что радикальных исламистов, организовавших теракт, тренировали сотрудники СБУ. Также в ФСБ заявили , что исламистов готовились встречать в Украине как героев.

Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что исполнители теракта известны, а вот его заказчика необходимо еще установить.