Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как отметил политолог Михаил Басараб, из бесконечных заявлений российских чиновников уже точно понятно, что Россия официально обвинит Украину в недавнем теракте в "Крокус Сити Холле". Сюда, отметил эксперт, добавят еще ведро "аргументов" о якобы террористической деятельности Украины.
Теракт в "Крокусе"
По его словам, Кремль попытается поставить на чаше весов нас как свое зеркало, чтобы уравнять восприятие их и нас в глазах цивилизованного мира.
То есть, добавил политолог, страна-агрессор производит расчет на снижение международной поддержки Украины и реабилитацию России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России был совершен теракт в "Крокус Сити Холли", в результате которого было много погибших и раненых. Глава российского Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что к теракту причастна Украина. Такая же информация и у российской ФСБ, которая едва не договорилась до того, что радикальных исламистов, организовавших теракт, тренировали сотрудники СБУ. Также в ФСБ заявили , что исламистов готовились встречать в Украине как героев.
Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что исполнители теракта известны, а вот его заказчика необходимо еще установить.
Обсуждения
Новости