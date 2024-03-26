logo

BTC/USD

70195.24

ETH/USD

3597.25

LTC/USD

90.19

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия использует теракт в "Крокусе", чтобы стать для Запада партнером. Выйдет ли у нее
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия использует теракт в "Крокусе", чтобы стать для Запада партнером. Выйдет ли у нее

Россия будет использовать теракт в "Крокус Сити Холле" для того, чтобы стать для Запада новым партнером и выставить Украину террористическим государством, считает политолог Михаил Басараб

сегодня, 15:44
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как отметил политолог Михаил Басараб, из бесконечных заявлений российских чиновников уже точно понятно, что Россия официально обвинит Украину в недавнем теракте в "Крокус Сити Холле". Сюда, отметил эксперт, добавят еще ведро "аргументов" о якобы террористической деятельности Украины.

Россия использует теракт в "Крокусе", чтобы стать для Запада партнером. Выйдет ли у нее

Теракт в "Крокусе"

"На фоне вероятных терактов в ряде западных государств якобы в исполнении ИГИЛ Россия будет предлагать себя в качестве партнера, а также потребует от партнеров Украины признать нас государством, спонсирующим терроризм"
, – написал в Фейсбуке политолог Михаил Басараб.

По его словам, Кремль попытается поставить на чаше весов нас как свое зеркало, чтобы уравнять восприятие их и нас в глазах цивилизованного мира.

То есть, добавил политолог, страна-агрессор производит расчет на снижение международной поддержки Украины и реабилитацию России.

"Верим в то, что наши западные партнеры уже прочли эту комбинацию и будут устойчивыми к дешевым манипуляциям кремлевских мошенников"
, – отметил Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России был совершен теракт в "Крокус Сити Холли", в результате которого было много погибших и раненых. Глава российского Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что к теракту причастна Украина. Такая же информация и у российской ФСБ, которая едва не договорилась до того, что радикальных исламистов, организовавших теракт, тренировали сотрудники СБУ. Также в ФСБ заявили , что исламистов готовились встречать в Украине как героев.

Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что исполнители теракта известны, а вот его заказчика необходимо еще установить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0VqfS3TkKN8SmXfYCzojhaP4wRihT5GMQCG599PW2LWaZg79vJfUh3ZQCH73LCp9ml
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости