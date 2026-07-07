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Россия испытывает НАТО на прочность: в США предупредили, что задумал Путин

После инцидента с британским авианосцем аналитики заявили, что Москва уже готовит почву для возможного будущего конфликта с Альянсом

7 июля 2026, 08:01
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Кравцев Сергей

Россия становится все более агрессивной в отношении стран НАТО, последовательно усиливая провокации у границ Альянса. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), где подобные действия названы частью масштабной кампании Кремля по подготовке условий для возможного будущего противостояния с Североатлантическим союзом.

Россия испытывает НАТО на прочность: в США предупредили, что задумал Путин

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Поводом для нового анализа стал инцидент в Норвежском море. По данным Politico, российский патрульный самолет Ту-142 ("Bear-F") приблизился к британскому авианосцу HMS Prince of Wales и сбросил более десяти гидроакустических буев, предназначенных для поиска подводных лодок. После нескольких опасных сближений британские истребители были вынуждены сопровождать российский самолет до выхода из района.

В ISW считают, что подобные действия не являются случайностью. По мнению аналитиков, российские военные сознательно действуют все более рискованно рядом с кораблями и авиацией НАТО, проверяя готовность Альянса реагировать на потенциальные угрозы и одновременно оказывая психологическое давление на союзников.

Эксперты напоминают, что это уже не первый подобный эпизод. В июне российский военный корабль открыл предупредительный огонь по британскому гражданскому судну в проливе Ла-Манш, что также стало тревожным сигналом для западных стран.

В ISW убеждены, что подобные инциденты являются частью так называемой стратегии "Фаза ноль" — комплекса информационных, политических и военных действий, направленных на подготовку условий для возможной конфронтации с НАТО в будущем.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-6-2026/
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