Росія випробовує НАТО на міцність: у США попередили, що задумав Путін

Росія стає дедалі агресивнішою щодо країн НАТО, послідовно посилюючи провокації біля Альянсу. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), де подібні дії названо частиною масштабної кампанії Кремля з підготовки умов для можливого майбутнього протистояння з Альянсом.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Приводом нового аналізу став інцидент у Норвезькому морі. За даними Politico, російський патрульний літак Ту-142 ("Bear-F") наблизився до британського авіаносця HMS Prince of Wales і скинув понад десять гідроакустичних буїв, призначених для пошуку підводних човнів. Після кількох небезпечних зближень британські винищувачі змушені були супроводжувати російський літак до виходу з району.

У ISW вважають, що такі дії не є випадковістю. На думку аналітиків, російські військові свідомо діють все більш ризиковано поряд з кораблями та авіацією НАТО, перевіряючи готовність Альянсу реагувати на потенційні загрози та водночас чинячи психологічний тиск на союзників.

Експерти нагадують, що це вже не перший подібний епізод. У червні російський військовий корабель відкрив попереджувальний вогонь британським цивільним судном у протоці Ла-Манш, що також стало тривожним сигналом для західних країн.

В ISW переконані, що подібні інциденти є частиною так званої стратегії "Фаза нуль" – комплексу інформаційних, політичних та військових дій, спрямованих на підготовку умов для можливої конфронтації з НАТО у майбутньому.

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