Российские террористы сосредоточились на темах ИПСО и других способах воздействия на общественное мнение. В частности, говорит политолог Петр Олещук, они говорят о "нелегитимности власти", "больших прорывах и наступлениях" вместе с "массированными ракетными атаками". Впрочем, подчеркивает эксперт, ключевой тезис, на который опираются российские ИПСО как для украинской, так и для западной аудитории – это то, что "россияне все равно победят в долгую", потому что у них "больше ресурсов".

Удары по российскому НПЗ

"Если у них все так здорово, то куда они спешат? Ведь очевидно, что все, что они делают сейчас, они делают с огромной спешкой. Бросают свой "мобилизационный резерв" в бой, не пытаясь их особо подготовить",

– говорит Олещук.

На самом деле, говорит политолог, россияне спешат. И помочь понять почему, может ряд материалов в западных СМИ, которые писали об успешных ударах Украины по российским НПЗ. В частности, удары дронов, о которых ранее отчитывались в СБУ, привели к чрезвычайным последствиям. Аналитики CNN ранее заявляли, что атаки дронов оказывают большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции западных стран. Теперь еще одно авторитетное издание "Politico", опубликовавшее обширную статью об эффективности ударов по НПЗ. Журналисты считают, что волна ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль поспешно защищать свою территорию.

Кроме того, Олещук напомнил, что буквально вчера произошло знаковое событие – украинский дрон атаковал НПЗ в российском Башкортостане, а это уже 1500 километров от места запуска. То есть, радиус существенно расширяется.

"К стратегическому для россиян Уралу уже совсем близко. А там – не только ключевые предприятия экономики, но и основа российского ВПК",

– подчеркнул политолог.

По его словам, получается, что возможности Украины по подрыву российского экономического потенциала уже соразмерны западным санкциям, а в некоторых моментах — превосходят их.

"Отечественные "санкции" работают гораздо надежнее и быстрее, постоянно расширяя свое присутствие на территории государства-агрессора. Для россиян это реально неприятно, поэтому они истерят и спешат поскорее "решить вопрос",

– подчеркнул эксперт.

Учитывая это, добавляет политолог, необходимо продолжать действовать именно в этом направлении.

"Это одно из основных средств, как повлиять на россиян в стратегической перспективе. И они тоже это прекрасно понимают, поэтому надеются раньше разложить нас изнутри",

– подытожил Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что США отменили требование не бить по российским НПЗ.



