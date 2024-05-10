Россия истерит из-за действий украинских спецслужб. Чего пытается добиться

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Ткачик Олеся
Российские террористы сосредоточились на темах ИПСО и других способах воздействия на общественное мнение. В частности, говорит политолог Петр Олещук, они говорят о "нелегитимности власти", "больших прорывах и наступлениях" вместе с "массированными ракетными атаками". Впрочем, подчеркивает эксперт, ключевой тезис, на который опираются российские ИПСО как для украинской, так и для западной аудитории – это то, что "россияне все равно победят в долгую", потому что у них "больше ресурсов".
Удары по российскому НПЗ
На самом деле, говорит политолог, россияне спешат. И помочь понять почему, может ряд материалов в западных СМИ, которые писали об успешных ударах Украины по российским НПЗ. В частности, удары дронов, о которых ранее отчитывались в СБУ, привели к чрезвычайным последствиям. Аналитики CNN ранее заявляли, что атаки дронов оказывают большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции западных стран. Теперь еще одно авторитетное издание "Politico", опубликовавшее обширную статью об эффективности ударов по НПЗ. Журналисты считают, что волна ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль поспешно защищать свою территорию.
Кроме того, Олещук напомнил, что буквально вчера произошло знаковое событие – украинский дрон атаковал НПЗ в российском Башкортостане, а это уже 1500 километров от места запуска. То есть, радиус существенно расширяется.
По его словам, получается, что возможности Украины по подрыву российского экономического потенциала уже соразмерны западным санкциям, а в некоторых моментах — превосходят их.
Учитывая это, добавляет политолог, необходимо продолжать действовать именно в этом направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что США отменили требование не бить по российским НПЗ.
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