С ноября 2023 года главный нарратив РФ сводился к тезису, что миролюбивая Россия хочет переговоров и мира, а "марионеточная" Украина, под влиянием злобного Запада, не хочет мира, говорит политолог Вадим Денисенко.

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Впрочем, добавляет он, РФ начала менять этот нарратив. По его словам, все началось с стычки туарегов с официальными войсками в Мали, после чего туареги сделали фото с украинскими флагами. С этого момента россияне начали продвигать на разные аудитории и с разными посылами месседж об Украине, как поддерживающей терроризм и ИГиЛ. В новостной цепочке по терроризму, говорит Денисенко, стоят и публикации о якобы стороннике Украины, который хотел убить Трампа и ливни в турецкой прессе информации о том, что Украина ведет переговоры с определенными террористическими организациями. Параллельно российский МИД распространил доклад, где задокументировал более ста террористических операций, которые провела Украина.

Сегодня, добавляет политолог, российские СМИ, ссылаясь на источники в сирийской разведке, обвиняют Украину, которая совместно с США обучает террористов обращению с БПЛА для ведения войны на территории Сирии.

Все эти истории складываются в определенный коммуникационный пазл, который, с большой долей вероятности, можно трактовать, как попытку изменить главную коммуникационную рамку россиян", — говорит Денисенко.

При этом, по его словам, речь здесь идет не только о том, чтобы не допустить расширения дальности Атакамсов, это значительно более широкий посыл, который может начать жить "самостоятельной жизнью", проще говоря, самовоспроизводиться, через 3-4 месяца после запуска этой кампании.

"То есть в конце этого – в начале следующего года он может выйти на "проектную мощность". Но только при одном условии: если не включиться в то, чтобы максимально разваливать этот миф уже сейчас", – говорит Денисенко.

По его мнению, очевидно, "террористический трек" должен дополнять миролюбивый трек и должен сводиться к тому, что "миролюбивая" Россия хочет переговоров и мира, тогда как Украина становится главной страной по обучению террористов в мире (для определенных стран будет продвигаться идея, что это делается с помощью и по заказу Запада, а на Западе это будет преподноситься как самостоятельная инициатива Украины).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время появилось очень много так называемых "мирных инициатив", в которые хотят затянуть Украину.



