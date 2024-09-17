Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
С ноября 2023 года главный нарратив РФ сводился к тезису, что миролюбивая Россия хочет переговоров и мира, а "марионеточная" Украина, под влиянием злобного Запада, не хочет мира, говорит политолог Вадим Денисенко.
Россия
Впрочем, добавляет он, РФ начала менять этот нарратив. По его словам, все началось с стычки туарегов с официальными войсками в Мали, после чего туареги сделали фото с украинскими флагами. С этого момента россияне начали продвигать на разные аудитории и с разными посылами месседж об Украине, как поддерживающей терроризм и ИГиЛ. В новостной цепочке по терроризму, говорит Денисенко, стоят и публикации о якобы стороннике Украины, который хотел убить Трампа и ливни в турецкой прессе информации о том, что Украина ведет переговоры с определенными террористическими организациями. Параллельно российский МИД распространил доклад, где задокументировал более ста террористических операций, которые провела Украина.
Сегодня, добавляет политолог, российские СМИ, ссылаясь на источники в сирийской разведке, обвиняют Украину, которая совместно с США обучает террористов обращению с БПЛА для ведения войны на территории Сирии.
При этом, по его словам, речь здесь идет не только о том, чтобы не допустить расширения дальности Атакамсов, это значительно более широкий посыл, который может начать жить "самостоятельной жизнью", проще говоря, самовоспроизводиться, через 3-4 месяца после запуска этой кампании.
По его мнению, очевидно, "террористический трек" должен дополнять миролюбивый трек и должен сводиться к тому, что "миролюбивая" Россия хочет переговоров и мира, тогда как Украина становится главной страной по обучению террористов в мире (для определенных стран будет продвигаться идея, что это делается с помощью и по заказу Запада, а на Западе это будет преподноситься как самостоятельная инициатива Украины).
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время появилось очень много так называемых "мирных инициатив", в которые хотят затянуть Украину.
Новости