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Россия – лидер по числу потребителей наркотиков в Восточной и Центральной Европе

Лидерство России подтвердила недавно созданная международная Комиссия по наркополитике

сегодня, 17:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия оказалась на первых позициях среди стран Центральной Азии, а также Восточной и Центральной Европы по числу потребителей наркотиков. К такому вердикту пришла международная Комиссия по наркополитике. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "Коммерсант".

Россия – лидер по числу потребителей наркотиков в Восточной и Центральной Европе

Наркотики. Фото: Lori

Аналитики отмечают, что помимо увеличения количества людей, которые зависят от употребления наркотиков также растет число заболевших ВИЧ. Эксперты связывают это с увеличением "подсевших на опиум". В Комиссии обеспокоены тем, что Россия исповедует политику наказание за употребление наркотиков, при этом в стране совсем не ведется разъяснительная работа, прослеживается жесткое нарушение прав человека. Россия пока не делегировали своих представителей для работы в комиссии. 

В Комиссии также отмечают, Россия оказалась среди таких стран, как Армения, Азербайджан, Грузия, Эстония, Венгрия, Латвия и Молдавия, где за употребление наркотических веществ грозит лишь административное наказание. 

В год в РФ привлекают к ответственности примерно 90 тыс. человек. Из этого количества 40 тыс. отделываются лишь административным наказанием. То есть, проводят за решеткой до 15 суток и выходят на свободу. 

Члены Комиссии считают, что вся беда российской власти кроется в том, что в стране не прибегают к методу заместительной терапии, что есть главным прорывом наркологии за последние 20 лет.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5087759?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social
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