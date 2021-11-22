Россия – лидер по числу потребителей наркотиков в Восточной и Центральной Европе

Россия оказалась на первых позициях среди стран Центральной Азии, а также Восточной и Центральной Европы по числу потребителей наркотиков. К такому вердикту пришла международная Комиссия по наркополитике. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "Коммерсант".

Наркотики. Фото: Lori

Аналитики отмечают, что помимо увеличения количества людей, которые зависят от употребления наркотиков также растет число заболевших ВИЧ. Эксперты связывают это с увеличением "подсевших на опиум". В Комиссии обеспокоены тем, что Россия исповедует политику наказание за употребление наркотиков, при этом в стране совсем не ведется разъяснительная работа, прослеживается жесткое нарушение прав человека. Россия пока не делегировали своих представителей для работы в комиссии.

В Комиссии также отмечают, Россия оказалась среди таких стран, как Армения, Азербайджан, Грузия, Эстония, Венгрия, Латвия и Молдавия, где за употребление наркотических веществ грозит лишь административное наказание.

В год в РФ привлекают к ответственности примерно 90 тыс. человек. Из этого количества 40 тыс. отделываются лишь административным наказанием. То есть, проводят за решеткой до 15 суток и выходят на свободу.

Члены Комиссии считают, что вся беда российской власти кроется в том, что в стране не прибегают к методу заместительной терапии, что есть главным прорывом наркологии за последние 20 лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, находился ли под воздействием наркотиков победитель Евровидения. Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Давид Дамиано сдал тест на наркотики.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!