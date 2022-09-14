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Россия массово отменяет запланированные отправки военных в Украину: подробности

Российские военные больше не хотят ехать на войну в Украину

сегодня, 12:18
Автор:

Кравцев Сергей
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В России начали корректировать планы по отправке личного состава на войну из-за массового отказа военных участвовать в боевых действиях в Украине. Такие данные обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Россия массово отменяет запланированные отправки военных в Украину: подробности

Уклонение от выполнения обязанностей на войне. ФОТО ГУР

Так, украинской разведке стало известно, что военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), которые пишут рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняются со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.п.). Личному составу находящейся в Украине бригады предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников).

В то же время в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. Командование оккупационных войск приказало целенаправленно упрощать диагнозы раненым в госпиталях, не проводить ранее запланированные операции и предлагать им вернуться на войну в Украину.

Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании "спецоперации" или по разрешению командира пациента. В частности, по информации разведки, однажды после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя с диагнозом "отит". Ему отказали в операционном вмешательстве и порекомендовали "не простуживать ухо".

ГУР также сообщает, что оккупанты пытаются усилить свою группировку под оккупированным Херсоном с помощью "имеющихся резервов". Россия планирует передислокацию 4 батальонов "кадыровцев", однако эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов РФ.

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Источник: https://gur.gov.ua/content/viiskovi-chastyny-rf-skasovuiut-vidpravku-pidrozdiliv-v-ukrainu-cherez-masovi-vidmovy-osobovoho-skladu-braty-uchast-u-boiovykh-diiakh.html
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