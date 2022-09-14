Байден отреагировал на успешное контрнаступление ВСУ

Стремительное продвижение украинских войск на востоке и юге Украины уже вызвало удивление западного мира, где отмечают высокий профессионализм и стойкость ВСУ. Свой комментарий также высказал президент США Джо Байден. Он заявил, что что "украинцы добились значительного прогресса", однако " впереди еще долгий путь". Как передает портал "Комментарии", слова американского президента цитирует "Reuters".

Джо Байден. Фото: GETTY IMAGES

"Понятно, что украинцы достигли значительного прогресса. Но я думаю, что предстоит еще долгий путь", — отметил глава Белого дома.

Журналисты поинтересовались у президента США, можно ли теперь с уверенностью сказать, что Украине удалось добиться переломного момента в войне. Байден на такой вопрос отказался отвечать, сославшись на то, что ответ на такой вопрос очень сложно пока найти.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.

К слову, администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет оборонной помощи для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина представила свой проект по гарантиям безопасности для нашей страны. Его презентовали глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Что можно сказать на основании представленных данных? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – паники нет: оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины. Такие факты фиксирует украинская разведка.





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