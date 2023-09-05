Россия меняет свои планы: Шойгу сделал заявление

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что масштабные военные учения "Запад" будут отменены в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу во время встречи в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом рассказал, что крупное ежегодное мероприятие, которое является кульминацией учебного года армии РФ, на этот раз не состоятся. Российский министр обороны кратко ответил журналистам на поставленный вопрос о проведении военных учений "Запад-23".

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"Нет, в этом году мы имеем "обучение" в Украине", — заявил Шойгу.

Напомним, что британская разведка в конце августа сообщала, что Россия, вероятно, отменит запланированные на сентябрь военные маневры "Запад-23". Британская разведка называет главной причиной отмены военных маневров "Запад-23" малым количеством техники и личного состава. Кроме того, эффективность российских войск в войне с Украиной показала, что военные учения РФ были в основном для вида, чем имели реальную цель повышения качества российской армии.

В разведке сообщили, что в последнее десятилетие в РФ действовал четырехлетний цикл ротации военных учений, однако с 2021 года Кремль начал чаще проводить военные учения вблизи западных границ. Вероятно, это связано со страхом и угрозой, которую Россия видит в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне убрали военную технику со спорных территорий.

Также "Комментарии" писали о главе украинской разведки Кирилле Буданове, который указал дату, когда настоящий Путин в последний раз появлялся на публике.