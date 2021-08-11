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Россия может напасть на Украину уже в сентябре: чего ждет Путин

Военный эксперт убежден, что российский президент выжидает результатов визита Владимира Зеленского в США

сегодня, 10:57
Автор:

Вечканова Елена

Военные аналитики и эксперты продолжают отмечать тревожные сигналы, поступающие с Донбасса. Оккупанты постоянно проводят активные боевые действия, что приводит к ранениям или гибели украинских защитников. При этом не исключается вариант расширения зоны нападения россиян, цитирует специалиста издание "Сегодня".

Россия может напасть на Украину уже в сентябре: чего ждет Путин

Путин может ждать военных учений РФ с Беларусью. Фото: РИА Новости

По словам экс-заместителя начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, в Кремле сейчас с нетерпением ждут итогов визита украинского президента в Вашингтон. От результатов переговоров Байдена и Зеленского может зависеть последующие события в Украине.

Самым вероятным моментом начала полноценных военных действий РФ против нашего государство Романенко называет начало осени. Все потому, что в сентябре россияне проводят совместные с белорусскими военнослужащими учения под названием "Запад-2021".

"На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум две", — убежден военный эксперт, ранее руководивший штабом АТО.

По его мнению, если россияне решат все же атаковать Украину, то нападения, скорее всего, стоит ожидать со стороны восточных областей и оккупированных территорий.

Подобный маневр, считает Игорь Романенко, имеет для Путина свою цель. Эксперт убежден, что перед мировым сообществом глава РФ может оправдывать свои действия тем, что пришел "защищать российских граждан". Как известно, за годы войны огромное количество жителей Донбасса получили российский паспорт.

Отметим, что российско-белорусские учения являются традиционными для осени каждый год. И это постоянно создает дополнительное напряжение для Украины, отстаивающей свою территориальную целостность и национальные интересы.

Несмотря на то, что Игорь Романенко рассуждает о восточном направлении вероятной атаки, экс-советник Владимира Путина придерживается другого мнения. "Комментарии" ранее рассказывали, что же, по словам Андрея Илларионова, свидетельствует о желании Путина начать масштабное вторжение в Украину.

Также мы рассказывали, что путинская армия поддерживает в боевой готовности российские оккупационные войска в ОРДЛО. Согласно сообщениям украинской разведки, агрессор проводит на этой территории отдельные военные учения. Больше подробностей — в нашем материале.


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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/rf-mozhet-napast-na-ukrainu-v-sentyabre-general-obyasnil-chego-zhdet-putin-1568218.html
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Обусуждения

Брат

сегодня, 10:19

Не нападение-идиоты,а очищение Украины от скверны-национал-фашистов и зомби.

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