Россия может остаться и без импортного бензина: почему индийское топливо заблокировано в Мурманске

Ввезенный в Российскую Федерацию импортный бензин пока не реализуется на внутреннем рынке. Причиной тому стал серьезный конфликт вокруг стоимости топлива, передает профильное издание "ИнфоТЭК", ссылаясь на информацию от трех анонимных представителей топливного сектора.

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Танкеры с нефтепродуктами, прибывшие, в частности, из Индии и Марокко, сейчас просто стоят в порту Мурманская. Российские нефтяные компании пытаются реализовать этот ресурс существенно дороже, чем стоит локальное топливо.

"Завтрашний день для этого топлива остается неопределенным, — отмечает один из инсайдеров рынка, — ведь затраты на транспортировку оказались слишком высокими. Импортеры настаивают на стоимости АИ-92 в пределах 110–150 тысяч рублей за тонну".

В то же время, внутренние котировки на местной бирже по состоянию на 13 августа зафиксировались на уровне 77,6 тысячи рублей. Такая колоссальная разница, по словам специалистов, обусловлена именно сложной и дорогостоящей доставкой горючего из индийских портов в российскую Арктику.

Чтобы урегулировать ситуацию, Санкт-Петербургская биржа еще в конце июля выделила специальный базис по торговле импортом на железнодорожной станции Кола в Мурманской области. Однако ни один контракт до сих пор не заключили.

"Регулирующие органы непреклонны, — добавляет другой источник в отрасли, комментируя позицию власти, — они требуют торговать по установленным внутренним ценам. Однако для нефтяников такая схема абсолютно убыточна из-за логистических вызовов".

По информации агентства Bloomberg, первую партию горючего из Индии в объеме 42 тысяч тонн Россия приняла 5 августа. Этот бензин изготовила компания Nayara Energy, почти половиной акций которой владеет "Роснефть". Источники в топливном рынке подтверждают, что закупку провели сразу несколько крупных российских корпораций, но точные объемы других поставок не разглашают. Напомним, что запрос к индийским партнерам по увеличению отгрузок российские компании направили в середине июля.

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