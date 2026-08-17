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Росія може лишитися і без імпортного бензину: чому індійське пальне заблоковане в Мурманську

Дорога логістика: нафтовики РФ відмовляються продавати індійський бензин за внутрішніми тарифами

17 серпня 2026, 10:33
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Недилько Ксения

Завезений до Російської Федерації імпортний бензин наразі не реалізується на внутрішньому ринку. Причиною цього став серйозний конфлікт довкола вартості пального, передає профільне видання "ІнфоТЭК", посилаючись на інформацію від трьох анонімних представників паливного сектору.

Росія може лишитися і без імпортного бензину: чому індійське пальне заблоковане в Мурманську

Ілюстративне фото

Танкери з нафтопродуктами, що прибули зокрема з Індії та Марокко, зараз просто стоять у порту Мурманська. Російські нафтові компанії намагаються реалізувати цей ресурс суттєво дорожче, ніж коштує локальне пальне.

"Завтрашній день для цього пального залишається невизначеним, — зазначає один із інсайдерів ринку, — адже витрати на транспортування виявилися надто високими. Імпортери наполягають на вартості АІ-92 у межах 110–150 тисяч рублів за тонну".

Водночас внутрішні котирування на місцевій біржі станом на 13 серпня зафіксувалися на рівні 77,6 тисячі рублів. Така колосальна різниця, за словами фахівців, зумовлена саме складною та дорогою доставкою пального з індійських портів до російської Арктики.

Щоб врегулювати ситуацію, Санкт-Петербурзька біржа ще наприкінці липня виділила спеціальний базис для торгівлі імпортом на залізничній станції Кола в Мурманській області. Проте жодного контракту досі не уклали.

"Регулюючі органи непохитні, — додає інше джерело в галузі, коментуючи позицію влади, — вони вимагають торгувати за заздалегідь встановленими внутрішніми цінами. Проте для нафтовиків така схема є абсолютно збитковою через логістичні виклики".

За інформацією агентства Bloomberg, першу партію пального з Індії обсягом 42 тисячі тонн Росія прийняла 5 серпня. Цей бензин виготовила компанія Nayara Energy, майже половиною акцій якої володіє "Роснефть". Джерела в паливному ринку підтверджують, що закупівлю здійснили одразу кілька великих російських корпорацій, але точні обсяги інших поставок не розголошують. Нагадаємо, що запит до індійських партнерів щодо збільшення відвантажень російські компанії надіслали в середині липня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що чергова спроба Кремля влаштувати інформаційний терор та залякати українське суспільство напередодні зимових холодів завершилася гучним провалом. Російське оборонне відомство вирішило вкотре погрожувати масованими атаками, проте у відповідь отримало жорстку відсіч від українських військових та хвилю нищівного гумору від користувачів соцмереж.



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