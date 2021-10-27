Россия может затянуть возвращение "скифского золота" Украине: подробности

РФ может подать кассацию в соответствующее судебное ведомство столицы Нидерландов, требуя пересмотра решения по делу о золоте скифов. Именно по этой причине уникальные экспонаты будут возвращены нашей стране примерно через полтора года. Об этом сообщает УНИАН, обнародуя ответ министра юстиции в этой ситуации.

Золото должны вернуть Украине (фото из открытых источников)

Денис Малюска рассказал, что на подачу кассационной жалобы в соседнего государства есть 3 месяца. Еще до 18 месяцев она может рассматриваться судьями в Амстердаме.

Вместе с тем высокопоставленное должностное лицо министерства юстиции предусматривает и другое развитие событий.

По его словам, учитывая актуальность этого дела, иностранные судьи кассационного учреждения могут ускорить его рассмотрение. И вынести свое решение в более короткие сроки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что скифское золото из европейской экспозиции передадут Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что артефакты, которые вернутся в Украину из Европы, будут хранить в музее, возможно, в Софии Киевской. 26 октября Апелляционный суд в Нидерландах рассмотрел апелляцию одной из сторон спора и решил, что экспонаты должны быть возвращены не в Крым, а в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Отметим, что судебная тяжба длилась несколько лет. Ведь на экспонаты претендовали музеи аннексированного Крыма, откуда и вывезли в Европу на выставку. Все экспонаты из коллекции скифского золота, найденные археологами, были переданы из Крыма на экспозицию в Нидерланды до 2014 года. Там золото экспонировалось в столичном музее Алларда Пирсона. Выставка называлась "Крым. Золотой остров в Черном море".

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