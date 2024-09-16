Россия начала использовать новое покушение на Трампа против Украины: детали

Российская пропаганда начала активно распространять информацию якобы о причастности Украины к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как указывает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Россия готовится запустить ряд конспирологических теорий об "украинском следе".



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во Флориде недалеко от гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, задержали 58-летнего гражданина США Райана Уэсли Рута. По одной из версий ФБР его подозревают в подготовке покушения на кандидата в президенты США.

СМИ обратили внимание на то, что Рут поддерживал Украину, полк "Азов", неоднократно посещал Киев. Кроме того, его связывают с организацией, занимавшейся поставками оружия в Украину и Тайвань.

Эту тему подняли российские СМИ, активно говорящие о якобы причастности Украины к покушению на Трампа. К примеру, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина якобы могла нанять Райана Рута для убийства Трампа.

"Этот инцидент уже становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе". Конечно, все это — ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны", — объясняет руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Как сообщал портал "Комментарии", вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба. Представитель секретной службы открыл огонь по мужчине, который скрывался в кустах и якобы пытался убить Трампа. Впоследствии мужчину поймали. Им оказался гражданин США Райан Уэсли Рут. На инцидент отреагировали Дональд Трамп, Камала Харрис и Илон Маск.

Также "Комментарии" писали, что Россия после первого покушения на Трампа активно сообщала о якобы причастности Украины. Однако оказалось, что стрелок имеет "русский след".