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Россия начала использовать новое покушение на Трампа против Украины: детали

Россия активно распространяет информацию о якобы причастности Украины к покушению на Трампа.

сегодня, 10:25
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Автор:
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Slava Kot

Российская пропаганда начала активно распространять информацию якобы о причастности Украины к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как указывает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Россия готовится запустить ряд конспирологических теорий об "украинском следе".

Россия начала использовать новое покушение на Трампа против Украины: детали

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во Флориде недалеко от гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, задержали 58-летнего гражданина США Райана Уэсли Рута. По одной из версий ФБР его подозревают в подготовке покушения на кандидата в президенты США.

СМИ обратили внимание на то, что Рут поддерживал Украину, полк "Азов", неоднократно посещал Киев. Кроме того, его связывают с организацией, занимавшейся поставками оружия в Украину и Тайвань.

Эту тему подняли российские СМИ, активно говорящие о якобы причастности Украины к покушению на Трампа. К примеру, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина якобы могла нанять Райана Рута для убийства Трампа.

"Этот инцидент уже становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе". Конечно, все это — ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны", — объясняет руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Как сообщал портал "Комментарии", вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба. Представитель секретной службы открыл огонь по мужчине, который скрывался в кустах и якобы пытался убить Трампа. Впоследствии мужчину поймали. Им оказался гражданин США Райан Уэсли Рут. На инцидент отреагировали Дональд Трамп, Камала Харрис и Илон Маск.

Также "Комментарии" писали, что Россия после первого покушения на Трампа активно сообщала о якобы причастности Украины. Однако оказалось, что стрелок имеет "русский след".



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