Россия начала обучение военно-морских сил: Северный флот объявил цель неожиданных маневров

Российские военные корабли вошли в Баренцево море в среду, 26 января, для репетиции защиты главной судоходной линии в Арктике. Об этом сообщает Reuters.

ВМС России - фото из открытых источников

Запад внимательно следит за шагами российских военных в то время, когда скопление войск у границы с Украиной вызвало опасения по поводу конфликта. Москва опровергла планы нападения на Украину.

На прошлой неделе Москва заявила, что проведет серию учений с привлечением всех своих флотов в непосредственно прилегающих к России морях. Обучение также будет включать маневры в Средиземном, Северном, Охотском, северо-восточной части Атлантического океана и Тихом.

Обучение в Арктике, в которых участвует около 30 военных кораблей, 20 самолетов и 1200 человек личного состава, предназначены для оценки боеготовности войск в Арктике и их способности защищать Северный морской путь.

На учениях военные отработают отпор военных угроз и помогут "обеспечить безопасность морских путей и районов морской экономической деятельности России в северных морях в случае кризиса", – сообщили в Северном флоте

Россия инвестировала значительные средства в инфраструктуру для развития Северного морского пути и надеется, что он станет основным судоходным путем, поскольку Арктика потеплеет быстрее остального мира. Пока не используется зимой из-за толстого ледяного покрова.

Российские власти заявили, что страна планирует начать круглогодичное судоходство по Северному морскому пути в 2022 или 2023 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия проведет масштабные учения ВМС с привлечением всех своих флотов.

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